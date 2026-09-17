日本食品消費稅明春砍至1%！2年後調回8% 超市、餐飲業喊苦

據日媒「讀賣新聞Online」報導，日本政府於本月15日正式通過稅制改革大綱，拍板明年春天將食品消費稅率由現行的8%大幅調降至1%，預計實施兩年後再調回。這項減稅大禮讓長年承受物價飆漲之苦的家庭大感振奮，一名育有三名子女的47歲女性坦言，已很久不敢買牛肉，若能靠減稅省下日常採買開銷，很希望將預算挪去久違的外食聚餐。不過也有民眾擔憂，短短兩年的暫時性紅利，日後恐轉嫁成下一代的負擔。

然而看似皆大歡喜的政策，卻讓超市與零售通路陷入人仰馬翻的噩夢。明年降至1%、兩年後又得調回8%的雙重折騰，業者不僅要負擔兩次修改收銀系統的高昂費用，一線員工更面臨過勞危機。岡山一家連鎖超市主管苦嘆，近期因物價波動，每個月已必須更換上千項商品的標價。一旦全面減稅上路，單店就得一口氣更換多達1萬5千件商品標籤，「員工現在已經夠忙了」，多出的人事與行政負擔，恐難靠微幅增加的業績打平。

外食餐飲業則深陷「客人被搶光」的焦慮中。由於店內內用的消費稅依然守在10%，一口氣拉大與超市食品的稅差，恐讓民眾打消外食念頭。東京居酒屋業者憂心指出，內外稅率失衡對外食產業是極大打擊，即使政府提出輔導外帶或多角化經營的補助方針，但對小型店家而言，根本缺乏轉型本錢，亟需更全面的實質救濟。

更嚴峻的是，減稅政策恐將重擊廣大的中小型農家。依照現行稅制，年營業額在千萬日圓以下的免稅小農，原本販售農作物時向買方收取的8%稅額能留作自身利潤，稅率一旦砍至1%，實質收入也隨之蒸發。減稅雖受消費者歡迎，但可兼顧零售、流通等食品供應鏈的永續政策才能長長久久。