快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

日本食品消費稅明春砍至1%！2年後調回8% 超市、餐飲業喊苦

聯合新聞網／ 綜合報導
日本政府於本月15日正式通過稅制改革大綱，明年春天食品消費稅率將由現行的8%大幅調降至1%，預計實施兩年後再調回。 路透
日本政府於本月15日正式通過稅制改革大綱，明年春天食品消費稅率將由現行的8%大幅調降至1%，預計實施兩年後再調回。 路透

據日媒「讀賣新聞Online」報導，日本政府於本月15日正式通過稅制改革大綱，拍板明年春天將食品消費稅率由現行的8%大幅調降至1%，預計實施兩年後再調回。這項減稅大禮讓長年承受物價飆漲之苦的家庭大感振奮，一名育有三名子女的47歲女性坦言，已很久不敢買牛肉，若能靠減稅省下日常採買開銷，很希望將預算挪去久違的外食聚餐。不過也有民眾擔憂，短短兩年的暫時性紅利，日後恐轉嫁成下一代的負擔。

然而看似皆大歡喜的政策，卻讓超市與零售通路陷入人仰馬翻的噩夢。明年降至1%、兩年後又得調回8%的雙重折騰，業者不僅要負擔兩次修改收銀系統的高昂費用，一線員工更面臨過勞危機。岡山一家連鎖超市主管苦嘆，近期因物價波動，每個月已必須更換上千項商品的標價。一旦全面減稅上路，單店就得一口氣更換多達1萬5千件商品標籤，「員工現在已經夠忙了」，多出的人事與行政負擔，恐難靠微幅增加的業績打平。

外食餐飲業則深陷「客人被搶光」的焦慮中。由於店內內用的消費稅依然守在10%，一口氣拉大與超市食品的稅差，恐讓民眾打消外食念頭。東京居酒屋業者憂心指出，內外稅率失衡對外食產業是極大打擊，即使政府提出輔導外帶或多角化經營的補助方針，但對小型店家而言，根本缺乏轉型本錢，亟需更全面的實質救濟。

更嚴峻的是，減稅政策恐將重擊廣大的中小型農家。依照現行稅制，年營業額在千萬日圓以下的免稅小農，原本販售農作物時向買方收取的8%稅額能留作自身利潤，稅率一旦砍至1%，實質收入也隨之蒸發。減稅雖受消費者歡迎，但可兼顧零售、流通等食品供應鏈的永續政策才能長長久久。

消費稅 超市 日本 稅制改革 減稅 物價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

對答如流卻眼神飄忽！日企驚見「AI替身」代打面試 全球逾5千家企業受害

佛壇塞到完全沒縫隙！16歲女高中生「超狂布置」 誦經師父笑翻還掏手機拍照

大阪上空驚見「飛天脈脈」！1.6噸萬博吉祥物直升機吊掛 空降金剛山頂

穿日本浴衣配球鞋！好萊塢男星訪韓踩大雷 挨轟「不尊重地主國」

相關新聞

東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

日本東京北區17日中午過後發生持刀傷人事件，2名男子遭女子刺傷，警視廳已依傷害罪嫌將涉案女子現行犯逮捕。

月球驚現神秘撞擊坑！比羅馬競技場還大 阿波羅登月腳印恐消失

美聯社報導，科學家近日在月球驚見一座神秘撞擊坑，直徑達222公尺，比羅馬競技場還大、最深達43公尺，是目前已知太陽系近代形成的最大撞擊坑，這種規模更被形容為「一輩子大概只會觀察到一次」。更離奇的是，這場撞擊早在2024年5月就已發生，當時卻完全躲過地球與太空望遠鏡的偵測，直到一年多後才從NASA太空船傳回的大量影像中被發現。

音樂家也擁抱AI？台裔美籍天才展現「自由人」博學精神

擁抱AI的音樂家周善祥：在數學、音樂與人工智慧的交會中，展現「自由人」的博雅精神

日七旬台籍醫生玩具性侵女病患 病患驚訝曝他平時為人和藹

日東京荻窪國際醫院75歲台籍院長范育仁日前涉嫌假借婦科檢查，以玩具性侵一名20多歲女病患而遭警方逮捕。消息傳開後當地居民感到震驚，透露其平時為人親切，病患間頗有好評。

1成提款者把錢忘在ATM！日專家教黃金3步驟自救 追回鈔票非難事

據日媒FINANCIAL FIELD報導，經調查顯示每10人就有1人曾有在ATM領錢後，忘記把錢拿走的經驗，尤其拿了明細與金融卡後最容易轉身就走。若領了10萬日圓（約台幣20500元）後，離開10分鐘才發現，返回現場ATM前早已空空如也時，難道只能自認倒楣？專家強調，擅自拿走他人的現金恐構成竊盜或侵占罪

日本食品消費稅明春砍至1%！2年後調回8% 超市、餐飲業喊苦

據日媒讀賣新聞Online報導，日本政府於本月15日正式通過稅制改革大綱，拍板於明年春天將食品消費稅率由現行的8%大幅調降至1%，預計實施兩年後再調回。這項減稅大禮讓長年承受物價飆漲之苦的家庭大感振奮，一名育有三名子女的47歲女性坦言，已很久不敢買牛肉，若能靠減稅省下日常採買開銷，很希望能將預算挪去久違的外食聚餐。不過也有民眾擔憂，短短兩年的暫時性紅利，日後恐轉嫁成下一代的負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。