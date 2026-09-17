直徑222公尺！NASA發現月球新形成隕石坑 撞擊規模百年一見

一名NASA研究人員在月球上發現一個近期形成的巨大隕石坑；科學家形容，這種規模的撞擊事件，「至少百年甚至更久才會發生一次」。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）在部落格文章中指出，這座隕石坑被命名為「麥格欽」（McGetchin）隕石坑，直徑達222公尺。

研究人員推測，這座隕石坑是2024年春天由一顆彗星或小行星撞擊月球所形成，撞擊物體的大小相當於一棟3到6層樓的建築物。

NASA在文章中指出：「科學家估計，這種規模的撞擊事件，在月球上大約百年甚至更久才會發生一次。」

儘管這座隕石坑已存在多年，但NASA「月球軌道探測器」（LRO）研究人員華格納（RobertWagner），直到最新一輪月球表面掃描影像中才首度注意到它。

2009年以來，NASA持續以月球軌道探測器觀測月球，影像顯示，這座隕石坑看起來是「一個被暗色暈環圍繞的巨大光點」。

一項今天發表在「科學先端」（Science Advances）期刊上的研究確認，這是太陽系有史以來發現最大的「新形成」隕石坑。

儘管月球表面隕石坑眾多，許多規模都遠大於麥格欽隕石坑，但能即時研究隕石坑的形成過程，有助增進人類對月球地質構造的了解。

這項成果有望為未來的載人登月任務提供更完善的準備；目前美國與中國皆著手推動相關登月計畫。

有別於地球，月球幾乎沒有大氣層阻隔，因此太空碎片在撞擊月球表面前，不會因摩擦而減速或燃燒殆盡。