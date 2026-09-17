快訊

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

男子緊抱愛犬狂親7小時 同事發現不對勁急送醫：他把狗看成前女友

東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

日6歲童赤腳跑進公園失蹤兩周 現場僅柵欄縫隙可鑽…直達河畔

聯合新聞網／ 綜合報導
日本山形縣酒田市6歲男童高橋優斗離奇失蹤，搜救行動已邁入第13天。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
日本山形縣酒田市6歲男童高橋優斗離奇失蹤，搜救行動已邁入第13天。示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

綜合各家日媒報導，日本山形縣酒田市6歲男童高橋優斗，自住家外出後離奇失蹤，截至今（17）日搜救行動已邁入第13天。警方雖於16日公開男童失聯前的關鍵監視器畫面全力協尋，但目前仍未接獲有力線索，男童至今依舊下落不明。

整起事件發生於本月5日上午，男童父親8點在自家客廳見過孩子，半小時後鄰居目擊他獨自站在家門外。監視器隨後拍下他於8點55分往公園方向奔跑，並在9點左右有目擊者看到他「赤腳」跑進離住家約700公尺的東泉町6丁目公園，從此就不見蹤影。警方調閱周邊監視器，案發時段並未發現可疑人士或車輛出沒的跡象。

日媒實地調查發現，男童最後現身的公園圍欄結構相當紮實，西側鐵道與後方皆設有高網，恐僅有正門旁的柵欄縫隙能通往鄰近河邊。由於男童若鑽出縫隙、爬上土堤便能直通河畔，加上當時岸邊長滿與幼童身高相近的雜草、視野極差，專家研判孩子若誤入草叢極易迷失方向，恐有失足跌落河中的風險。

面對搜救陷入膠著，警方昨正式公開男童在住家與公園間奔馳的身影，期盼有更多線索。警消今日依然有約50人的搜救規模，全面針對周邊河灘、河床展開地毯式搜查與逐戶訪查。警方呼籲，若有民眾目擊疑似男童或掌握任何蛛絲馬跡，請立刻通知酒田警察署。

失蹤 公園 失聯 父親 監視器 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大阪上空驚見「飛天脈脈」！1.6噸萬博吉祥物直升機吊掛 空降金剛山頂

佛壇塞到完全沒縫隙！16歲女高中生「超狂布置」 誦經師父笑翻還掏手機拍照

對答如流卻眼神飄忽！日企驚見「AI替身」代打面試 全球逾5千家企業受害

一家老小出國搭廉航較省？專家揭「隱形成本」：差距可能有限

相關新聞

東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

日本東京北區17日中午過後發生持刀傷人事件，2名男子遭女子刺傷，警視廳已依傷害罪嫌將涉案女子現行犯逮捕。

月球驚現神秘撞擊坑！比羅馬競技場還大 阿波羅登月腳印恐消失

美聯社報導，科學家近日在月球驚見一座神秘撞擊坑，直徑達222公尺，比羅馬競技場還大、最深達43公尺，是目前已知太陽系近代形成的最大撞擊坑，這種規模更被形容為「一輩子大概只會觀察到一次」。更離奇的是，這場撞擊早在2024年5月就已發生，當時卻完全躲過地球與太空望遠鏡的偵測，直到一年多後才從NASA太空船傳回的大量影像中被發現。

音樂家也擁抱AI？台裔美籍天才展現「自由人」博學精神

擁抱AI的音樂家周善祥：在數學、音樂與人工智慧的交會中，展現「自由人」的博雅精神

日本食品消費稅明春砍至1%！2年後調回8% 超市、餐飲業喊苦

據日媒讀賣新聞Online報導，日本政府於本月15日正式通過稅制改革大綱，拍板於明年春天將食品消費稅率由現行的8%大幅調降至1%，預計實施兩年後再調回。這項減稅大禮讓長年承受物價飆漲之苦的家庭大感振奮，一名育有三名子女的47歲女性坦言，已很久不敢買牛肉，若能靠減稅省下日常採買開銷，很希望能將預算挪去久違的外食聚餐。不過也有民眾擔憂，短短兩年的暫時性紅利，日後恐轉嫁成下一代的負擔。

日6歲童赤腳跑進公園失蹤兩周 現場僅柵欄縫隙可鑽…直達河畔

綜合各家日媒報導，日本山形縣酒田市6歲男童高橋優斗，自住家外出後離奇失蹤，截至今（17）日搜救行動已邁入第13天。警方雖於16日公開男童失聯前的關鍵監視器畫面全力協尋，但目前仍未接獲有力線索，男童至今依舊下落不明。

北韓3.56萬至10.13萬勞工…去年分派17國家和地區 勞務創匯曝光

據一份監測報告，北韓派遣1.5萬至3萬名勞工到俄羅斯工作，為俄羅斯生產軍用無人機。韓美日等11國組成的「多邊對朝制裁監測組」（MSMT）16日發布第三份報告指出，北韓以輸出勞工的方式規避、違反聯合國安理會相關決議的案例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。