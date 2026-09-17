日6歲童赤腳跑進公園失蹤兩周 現場僅柵欄縫隙可鑽…直達河畔

綜合各家日媒報導，日本山形縣酒田市6歲男童高橋優斗，自住家外出後離奇失蹤，截至今（17）日搜救行動已邁入第13天。警方雖於16日公開男童失聯前的關鍵監視器畫面全力協尋，但目前仍未接獲有力線索，男童至今依舊下落不明。

整起事件發生於本月5日上午，男童父親8點在自家客廳見過孩子，半小時後鄰居目擊他獨自站在家門外。監視器隨後拍下他於8點55分往公園方向奔跑，並在9點左右有目擊者看到他「赤腳」跑進離住家約700公尺的東泉町6丁目公園，從此就不見蹤影。警方調閱周邊監視器，案發時段並未發現可疑人士或車輛出沒的跡象。

日媒實地調查發現，男童最後現身的公園圍欄結構相當紮實，西側鐵道與後方皆設有高網，恐僅有正門旁的柵欄縫隙能通往鄰近河邊。由於男童若鑽出縫隙、爬上土堤便能直通河畔，加上當時岸邊長滿與幼童身高相近的雜草、視野極差，專家研判孩子若誤入草叢極易迷失方向，恐有失足跌落河中的風險。

面對搜救陷入膠著，警方昨正式公開男童在住家與公園間奔馳的身影，期盼有更多線索。警消今日依然有約50人的搜救規模，全面針對周邊河灘、河床展開地毯式搜查與逐戶訪查。警方呼籲，若有民眾目擊疑似男童或掌握任何蛛絲馬跡，請立刻通知酒田警察署。