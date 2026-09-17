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國慶文化訪問團舞鈴劇場 加拿大溫尼伯演出「生命之光」

中央社／ 多倫多16日專電

慶祝中華民國115年雙十國慶文化訪問團「舞鈴劇場」，15日晚間在加拿大曼尼托巴省溫尼伯演出「生命之光」，吸引逾600人感受台灣表演藝術文化之美，台加地方社群也因此進一步交流。

駐多倫多辦事處發布新聞稿指出，這是曼省首府溫尼伯（Winnipeg）歷來首度有國慶文化訪問團前來演出；僑務委員會副委員長賴麗瑩、駐多倫多辦事處處長梁毅鵬均出席並致詞。加拿大執政自由黨聯邦眾議員拉姆魯（Kevin Lamoureux）、曼省勞工移民廳長馬塞利諾（Malaya Marcelino）、溫尼伯市議員路克斯（Janice Lukes）等加拿大政要也都觀賞演出。

賴麗瑩表示，藝術可加深人民之間的連結與相互理解，蘊育台灣和加拿大的長久友誼。國慶文化訪問團透過台灣優質藝文團隊赴海外演出，除了讓海外僑胞感受台灣文化，也希望能讓更多主流社會人士認識台灣。

拉姆魯致詞表示，台灣與加拿大之間具有特殊交流連結，當晚活動以超越語言的藝術方式傳遞深刻訊息，展現兩地友好情誼；他同時也肯定台灣社群對加拿大文化與社會的貢獻。

舞鈴劇場的「生命之光」（Life of Light）在溫尼伯Jubilee Place Concert Hall的演出活動，由曼省中華文化社主辦、曼省台灣同鄉會協辦。演出前先行舉辦「台灣之夜」國慶酒會，現場設置台灣文化、觀光等文宣展示，由台僑第二代組成的「海外青年文化大使」（FASCA）學員，也在場向與會貴賓介紹台灣。

「舞鈴劇場」創立於1986年，致力於創新民俗扯鈴技藝，將其發展成融合音樂、舞蹈、擊鼓、燈光及舞台的獨特藝術。本次巡演舞碼主題「生命之光」曾在愛丁堡藝穗節獲得最佳演出等多項榮譽，內容以台灣島嶼的自然與生命能量為創作元素，透過舞鈴與多元舞台，轉化為跨越語言與國界的藝術語彙，呈現台灣當代表演藝術特色。

新聞稿指出，這次「舞鈴劇場」獲僑委會遴選為國慶文化訪問團，預定一口氣走訪美加10個城市。在抵達加拿大曼省溫尼伯之前，已先後於卑詩省科特尼（Courtenay）、亞伯達省愛德蒙頓（Edmonton）演出。

國慶 加拿大 劇場

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