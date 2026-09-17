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42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破
根據日媒「KSB瀨戶內海放送」報導，一名42歲、自稱是上班族的台灣籍男子，日前前往日本香川縣旅遊時，涉嫌在溫泉更衣室內偷拍其他男性顧客裸體。香川縣高松南警察署於16日正式依涉嫌違反日本《性姿態等拍攝罪》將其逮捕。
據警方調查，此事件發生於15日晚間8點左右。該名男子在高松市一家溫泉的更衣室內，疑似預先將智慧型手機開啟錄影模式，並直立架設在個人置物櫃內部，想側錄其他男客更衣與赤身裸體的畫面。
現場工作人員察覺行跡可疑後報警，趕抵現場的員警隨即依法將其逮捕。面對警方偵訊，該男子堅決否認犯行，辯稱「自己沒有想要拍別人的裸體」，至於手機為何處於錄影狀態、實際拍攝內容以及詳細經過，目前正由警方進一步釐清。
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