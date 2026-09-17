42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

在法國西部鄉間的麥田之間，一座名為「普瓦杜芙（Puy du Fou）」的歷史主題樂園裡，維京船與鋼琴會從池塘中升起，騎士策馬奔馳。這裡已法國人氣僅次於巴黎迪士尼的主題樂園，並已進軍西班牙，還打算很快在英國再開一座。 但在法國，也有許多人恨透了這座樂園。批評者指控這座樂園成了「極右翼宣傳工具」。隨著極保守勢力自二戰以來首次逼近權力核心，這項指控也愈來愈受到關注。

2026-09-17 09:00