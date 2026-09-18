京都觀光勝地公廁驚見針頭 清潔志工痛心：多語告示形同虛設

以「千本鳥居」聞名全球的京都觀光勝地「伏見稻荷大社」，近日爆出公廁衛生問題與治安危機。根據日媒「ENCOUNT」報導，一名數年來固定在清晨擔任志工清掃神社的男性，於9月14日凌晨3點多、清理神社境內公廁時，發現洗手台鏡子邊堆滿近20公分高的衛生紙與數個寶特瓶，且在這堆使用過的衛生紙下方，發現擺著一根「注射針頭」，畫面曝光後引起眾多網友譁然。

目擊者透露，由於非常擔心傳染病風險，更害怕後續處理垃圾人員不小心被刺到，他當下小心翼翼替針頭套回保護蓋，塞入一旁撿到的瓶蓋式咖啡飲料罐內，以不可燃垃圾處理。他事後回想，當時應該要以醫療廢棄物來處理更恰當。並繼續寫道「疫情後外國觀光客暴增，公廁即使貼有中日英多語警告仍形同虛設，洗手台的垃圾根本就快蓋過標語」、「常出現沾滿排泄物的尿布，男廁也會出現使用過的女性生理用品」，現在甚至出現危險針頭，令人深感公德心蕩然無存。

此案引起日本網友熱烈討論，紛紛痛斥「這絕對是警察該介入的案子」、「治安與衛生徹底崩壞」。不少網友指出這是嚴重的「破窗效應」，當大量缺乏公德心的外國旅客破壞環境，部分道德低落的本國人也會跟著隨意擺爛。但也有網友表示，「附近的垃圾桶太少，想幫忙撿垃圾，但也不想帶別人的垃圾回家」、「疫情前田園都市線的澀谷站也曾貼告示要大家不能把針頭丟在廁所裡」，更有人提公廁應改為收費制，才能減少亂象。