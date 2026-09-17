聽新聞
0:00 / 0:00
影／伊朗客機起飛突爆胎急返航！機身狂晃天花板砸落乘客尖叫
伊朗塞佩赫蘭航空（Sepehran Airlines）一架波音737客機9月15日計劃從馬什哈德（Mashhad）飛往克爾曼沙赫（Kermanshah），起飛後突發爆胎並引發引擎故障，機身發生劇烈晃動、機艙天花板掉落，乘客驚慌失措。機師隨後緊急返航降落，所幸全機無人受傷。
機內曝光畫面可見，事發當時，機艙內的天花板部分面板和行李在劇烈搖晃下掉落，有乘客被砸中。許多乘客發出尖叫，陷入驚慌。
機師隨後宣布緊急狀況，並掉頭返航，安全降落在馬什哈德機場，機組人員和所有乘客安全撤離，避免重大空難。
馬什哈德機場暫時關閉跑道進行評估，數小時後重新開放。乘客其後轉乘另一航班前往目的地。伊朗民航組織現已對該事件展開調查。
外界指出，伊朗受美國數十年嚴厲制裁影響，難以取得飛機零部件與專業維修資源，老舊機隊保養與故障排查受限，導致民航安全風險居高不下。
塞佩赫蘭航空不久前就曾經發生事故，一架載有127人的波音737-500於25日在馬什哈德降落後衝出跑道，所幸亦無人受傷。
延伸閱讀：
與伊朗戰爭成本達380億美元 美國會預算辦公室：每月再增30億
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。