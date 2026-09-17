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影／伊朗客機起飛突爆胎急返航！機身狂晃天花板砸落乘客尖叫

香港01／ 撰文：林嘉敏
2026年9月15日，伊朗塞佩赫蘭航空（Sepehran Airlines）一架波音737客機起飛後突發爆胎和發動機損壞，機師緊急返航降落，所幸全機人員無人受傷。網路圖片
2026年9月15日，伊朗塞佩赫蘭航空（Sepehran Airlines）一架波音737客機起飛後突發爆胎和發動機損壞，機師緊急返航降落，所幸全機人員無人受傷。網路圖片

伊朗塞佩赫蘭航空（Sepehran Airlines）一架波音737客機9月15日計劃從馬什哈德（Mashhad）飛往克爾曼沙赫（Kermanshah），起飛後突發爆胎並引發引擎故障，機身發生劇烈晃動、機艙天花板掉落，乘客驚慌失措。機師隨後緊急返航降落，所幸全機無人受傷。

機內曝光畫面可見，事發當時，機艙內的天花板部分面板和行李在劇烈搖晃下掉落，有乘客被砸中。許多乘客發出尖叫，陷入驚慌。

機師隨後宣布緊急狀況，並掉頭返航，安全降落在馬什哈德機場，機組人員和所有乘客安全撤離，避免重大空難。

馬什哈德機場暫時關閉跑道進行評估，數小時後重新開放。乘客其後轉乘另一航班前往目的地。伊朗民航組織現已對該事件展開調查。

外界指出，伊朗受美國數十年嚴厲制裁影響，難以取得飛機零部件與專業維修資源，老舊機隊保養與故障排查受限，導致民航安全風險居高不下。

塞佩赫蘭航空不久前就曾經發生事故，一架載有127人的波音737-500於25日在馬什哈德降落後衝出跑道，所幸亦無人受傷。

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文章授權轉載自《香港01》

波音 伊朗 乘客 天花板

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