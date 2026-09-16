減重兼旅遊？猛健樂變「壽司健樂」 日本售價便宜一半韓旅客瘋搶

用於減重的糖尿病治療藥物「猛健樂」因在日本售價據稱不到韓國一半，加上日圓貶值，許多韓國民眾認為「就算加上旅費還是划算」，而大批赴日購買，又被稱「壽司健樂」。

不過，未經申報便將藥品帶回韓國的情況也隨之增加，韓國海關已加強查緝。

猛健樂（Mounjaro）由美國藥廠禮來公司（EliLilly）研發，除了可降低血糖，也有望達到減重效果。日本於2022年9月核准其作為第2型糖尿病治療藥物，近年來則被廣泛用於減重療程。

日本「產經新聞」報導，由於韓國未將猛健樂納入健保給付，價格居高不下；日本則由政府制定藥價，即使透過美容醫療機構自費取得處方，價格仍相對便宜。

1名住在首爾的32歲韓國上班族8月與朋友赴日本福岡1日遊，除了享用日本料理，這趟旅行的真正目的是取得猛健樂的醫師處方。

他當時買了4個月份的猛健樂，花費約85萬韓元（約9萬7000日圓、新台幣1萬9800元），僅韓國售價的約一半；加上35萬韓元左右的來回機票，還是可以省下不少錢。他形容這種方式「不僅能減重，還等於賺到免費日本旅遊」。

韓國媒體將在日本購買的猛健樂稱為「壽司健樂」，並指出韓國旅客在日本大量採購的現象已日益普遍。

根據日本政府觀光局（JNTO）統計，去年訪日韓國旅客達945萬9600人，較前一年增加7.3%，創歷史新高。除了日圓兌韓元匯價貶值的因素外，接受「肥胖治療」也成為韓國遊客新興需求。

然而，韓國政府不允許民眾未經批准自行攜入相關藥物。韓國醫藥品管理部門去年便將猛健樂等減重藥物列為重點管理品項，加強查緝海外寄送及旅客攜入。

返韓遊客即使持有日本醫師處方，若未事先取得韓國主管機關批准，在通關時遭查出攜入這類藥品，原則上仍會遭到全數銷毀。

根據韓國關稅廳統計，2024年僅有4起肥胖治療藥物非法攜入案件，去年大幅增加至1189件，今年光是上半年就已達4155件。

儘管如此，由於韓國海關目前查驗能力仍趕不上需求，一些韓國消費者之間甚至流傳，不要將猛健樂放在託運行李裡，直接隨身帶上飛機，基本上就不會有問題。

另一方面，韓國對這類藥物加強邊境管制，可能使有基本用藥需要的糖尿病患者不便。

先前長居日本擔任公司高層的64歲韓國人李相權今年8月返韓時，他在日本取得處方的半年份猛健樂在仁川機場遭到沒收。

他表示，以前攜藥往返日韓從來沒有任何問題，他可以理解當局行動是為了防止民眾特地前往海外大量購藥；但在現行制度下，反而只有接受正當治療的患者蒙受損失。