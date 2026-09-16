抵抗末日氣候浩劫 大麥等種子可保存數千年

哪些種子面對極端氣候能保存最久？英國植物科學研究指出，大麥、小麥及多數禾本科作物的種子具備極強的耐受性，在零下低溫環境中估計可保存數千年之久。科學家建議，全球種子庫應重新評估保存策略，優先備份具有高長壽基因的作物種子。

禾本科種子最長壽

《ScienceAlert》報導，英國邱園與研究團隊進行一項大規模的種子壽命預測研究，並分析超過數千種作物的種子退化機制。結果發現，包含小麥、大麥與燕麥在內的禾本科 (Poaceae) 作物，其種子內部擁有極為穩定的細胞結構與抗氧化保護機制，在零下20度標準低溫乾燥的種子庫條件下，保存壽命可達數百年甚至上千年。

事實上，這些「末日種子」成為應對全球氣候劇變、植物病蟲害大流行或核冬天等極端災害的重要防線。研究人員強調，瞭解不同作物的種子退化速率，有助於種子庫精準排定更新與發芽測試的時程，避免農業遺傳資源失去活性。

種子庫優化保存策略

《GIGAZINE》報導，相較於禾本科作物的超長壽命，部分含油量高或豆科作物的種子在長期貯藏過程中較易發生脂質氧化，導致種子活力迅速下降。如此一來，現行的全球種子庫若採用單一的保存標準，恐無法有效保護所有作物的基因多樣性。

儘管位於斯瓦巴群島的全球種子庫已保存了數百萬份作物樣本，但專家建議，未來應針對壽命較短的敏感作物研發超低溫冷凍技術。如今，透過結合現代基因檢測與精準控溫技術，全球農業研究機構將能更有效地建構完善的糧食安全備份系統，為未來的全球危機提供永續的糧食保障。

【更多精采內容，詳見 】