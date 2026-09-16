快訊

火焰竄天！北市中正區民宅驚傳火警 台大醫院也聞到刺鼻煙味

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲男回家驚見全裸紋身漢...霸佔睡床狂道歉 揭極恐怖傷人前科

香港01／ 撰文：安琪拉
澳洲阿德萊德（Adelaide）日前發生1宗極度驚慄的非法入侵民居案，1名男住客從健身室返家時，驚覺住所遭人破壞潛入，走進房間赫然發現1名滿佈紋身的全裸男子，正蓋著自己的被子呼呼大睡，床上更留有血跡。圖／AI生成
澳洲阿德萊德（Adelaide）日前發生1宗極度驚慄的非法入侵民居案，1名男住客從健身室返家時，驚覺住所遭人破壞潛入，走進房間赫然發現1名滿佈紋身的全裸男子，正蓋著自己的被子呼呼大睡，床上更留有血跡。圖／AI生成

返家驚見陌生人全裸霸佔自己的床，甚至留下血跡，絕對是1場恐怖噩夢！澳洲阿德萊德（Adelaide）日前發生1宗極度驚慄的非法入侵民居案，1名男住客從健身室返家時，驚覺住所遭人破壞潛入，走進房間赫然發現1名滿佈紋身的全裸男子，正蓋著自己的被子呼呼大睡，床上更留有血跡。更令人毛骨悚然的是，這名被撞破後不斷道歉的裸男，竟然是1名剛出獄不久、曾隨機刺傷外國遊客的危險人物！事件令2名受害住客留下嚴重心理陰影，直言不敢再回單位居住。

破窗潛入全裸霸床 遇撞破狂說「Sorry」

據澳洲新聞《7NEWS》報導，事發於澳洲阿德萊德一處單位，男住客Harshil日前從健身室回家時，發現廚房的玻璃窗與蚊網被砸碎，他順着破壞的痕跡走入睡房，赫然發現房間的衣物散落一地，1名由上半身至雙腿均佈滿紋身、全身赤裸的男子，正枕著他的枕頭、蓋着他的被子在床上熟睡，床單上更留有明顯血跡。

Harshil的兄弟在當晚約8時許返回單位，2人試圖叫醒並驅趕該名男子。Harshil的兄弟大聲對男子說「這不是你的家，請你離開。」惟對方拒絕離開，只不斷重複說「Sorry, sorry, sorry」（對不起）。無奈之下，2人只好報警求助。

身份曝光：曾刺傷看樹熊的法國遊客

警方趕到現場後將該名男子拘捕，由於該名男子依然拒絕配合並離開，警員最終強制將其逮捕，並在押送時為全身赤裸的他裹上警用遮蔽毛氈。他被押走時神情呆滯，被控非法侵入及拒絕提供個人資料等罪名。涉案男子被證實為33歲的巴雷西（Antoni James Barresi）。據悉，他曾於2017年在貝萊爾國家公園（Belair National Park）無故刺傷1名正在觀賞樹熊的法國背包客，導致對方肺部嚴重受傷。他當時被控企圖謀殺，隨後承認較輕的嚴重襲擊及意圖造成嚴重傷害罪，並於2018年被判監4年7個月。

事件在當地社交平台引起熱議，不少居民大呼恐，令人防不勝防。

剛出獄即再犯案 受害兄弟不敢回家

在8月5日的聆訊中，巴雷西的代表律師表示將申請保釋，並辯稱他犯案時可能處於受藥物或酒精影響的狀態。然而，檢方以其對社區具有極高安全威脅及再犯風險為由強烈反對保釋，法官最終拒絕保釋申請，將其繼續還押。

這段離奇經歷讓2名受害兄弟留下嚴重心理陰影。他們坦言受到強烈驚嚇，目前已不敢再回到該單位居住，正考慮搬家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

恐龍闖入市區？將軍澳屯門2小學變侏羅紀世界　學生開心邊玩邊學

施政報告生育政策│延長派$2萬等6大措施　網民：必須先解決1問題

文章授權轉載自《香港01》

恐怖 澳洲 全裸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

減重兼旅遊？猛健樂變「壽司健樂」 日本售價便宜一半韓旅客瘋搶

用於減重的糖尿病治療藥物「猛健樂」因在日本售價據稱不到韓國一半，加上日圓貶值，許多韓國民眾認為「就算加上旅費還是划算」，...

澳洲男回家驚見全裸紋身漢...霸佔睡床狂道歉 揭極恐怖傷人前科

澳洲阿德萊德男住客返家驚見全裸紋身男破窗入屋霸床，警方拘捕；法院拒絕其保釋，嫌犯曾刺傷法國遊客，受害兄弟不敢回家。

吃對時間有助減重 營養師揭示三餐熱量分配與最佳用餐節奏

想維持身材、健康與體態，關鍵可能不只是「吃什麼」，還包括「什麼時候吃」。越來越多研究發現，把一天大部分熱量安排在較早的時段，可能有助於減重、改善血壓，也讓人比較不容易感到飢餓。

糙米燕麥吃起來！研究發現每天全穀物攝取增加 膽固醇、血糖全降

每天吃多少全穀物才有助於心血管健康？最新研究發現，每天攝取約60至100克全穀物，也就是約4至6份，與體重、腰圍、血壓及膽固醇等多項心血管疾病風險因子的改善有關。不過研究人員強調，目前尚不能直接證明吃全穀物能降低心肌梗塞或中風發生率。

世界末日躲哪裡？研究點名「最能活」地點 澳洲塔斯馬尼亞上榜

如果世界末日真的來臨，究竟哪裡最有機會活下來？一項刊登於《全球挑戰》（Global Challenges）期刊的新研究分析人口、地理環境、糧食與能源供應，以及政府治理能力後發現，澳洲的塔斯馬尼亞，可能是全球最具韌性的避難地點之一。

陸客銳減近6成…日本8月外國遊客年減逾30萬人 台灣旅日人數排第2

日本政府觀光局（JNTO）今天公布最新數據顯示，8月份訪日外國旅客共309萬8900人次，年減9.6%，人數減少逾30萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。