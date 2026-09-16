快訊

高雄校園爆持刀衝突…學生腹部遭20公分餐刀刺傷 教育局說話了

警政署督察室警官涉毒！旅館開房間忘記帶走吸食器 今移送北檢遭開鍘

亞運男籃／第一節僅拿9分 中華隊8強賽半場落後日本12分

聽新聞
0:00 / 0:00

糙米燕麥吃起來！研究發現每天全穀物攝取增加 膽固醇、血糖全降

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現每天攝取約60至100克全穀物，能改善體重、腰圍、血壓及膽固醇。示意圖／ingimage
研究發現每天攝取約60至100克全穀物，能改善體重、腰圍、血壓及膽固醇。示意圖／ingimage

每天吃多少全穀物才有助於心血管健康？最新研究發現，每天攝取約60至100克全穀物，也就是約4至6份，與體重、腰圍、血壓及膽固醇等多項心血管疾病風險因子的改善有關。不過研究人員強調，目前尚不能直接證明吃全穀物能降低心肌梗塞或中風發生率。

據《鏡報》（Mirror）報導，這項發表於《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）的研究，整合全球87項隨機對照試驗、超過6500名參與者的資料，涵蓋歐洲、美國、加拿大、亞洲、澳洲及巴西。結果顯示，增加全穀物攝取量後，受試者的體重、腰圍、血壓、總膽固醇及低密度脂蛋白（LDL）膽固醇，也就是俗稱的「壞膽固醇」，都有下降。

此外，血液中的三酸甘油脂、血糖及與發炎反應有關的介白素-6（IL-6）也有所降低。研究發現，每天攝取30至40克就可能出現好處，而60至100克的攝取量改善幅度最明顯。

研究主持人、伊朗大不里士醫科大學博士圖通奇（Helda Tutunchi）指出，這是目前規模最大的相關隨機對照試驗統合分析之一，研究特別試圖找出「吃多少」才能帶來最大效益。不過納入研究平均僅持續約8週，因此無法確定這些改善能否長期維持。

常見全穀物包括糙米、燕麥、全麥、大麥、黑麥、藜麥、小米及玉米，全穀麵粉製成的全麥麵包、義大利麵及早餐穀片也可算在內。研究人員表示，全穀物可能不是透過單一巨大效果保護心血管，而是同時改善血脂、血壓、血糖、體脂及部分發炎指標，累積形成整體效益。

丹麥癌症研究所博士柯羅（Cecilie Kyrø）指出，對一般民眾而言，一個簡單做法就是用未精製或低度加工的全穀物取代精製穀物。不過她也提醒，政策上仍須讓這類食物價格合理、容易取得，避免標榜含全穀物的高度加工食品反而成為主流。

燕麥 膽固醇 體重 健康

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

妻子主動牽線閨密給老公 美國夫妻組成「三人家庭」養8孩

追蹤數與身材焦慮夾擊！研究揭社群媒體淪青春期毒藥 少女憂鬱風險急升

影／男割草突身體不適送醫 消防員見草坪割到一半「順手幫他完成」超貼心

澳男峇里島街頭與女子「結合」遭驅逐出境 10年不得入境印尼

相關新聞

座位遭降等別認栽！飛機換一架恐全亂套 專家：要主動爭取權益

華爾街日報15日刊登專欄作家吉爾伯特森（Dawn Gilbertson）的文章指出，在航班幾乎班班客滿、機上幾乎每個座位都可能另收選位費的情況下，座位遭降等愈來愈讓旅客頭痛。她提醒旅客密切注意訂位狀況、了解自身權利，不要只把座位降等當成旅途中又一件不愉快的事情就算了。

糙米燕麥吃起來！研究發現每天全穀物攝取增加 膽固醇、血糖全降

每天吃多少全穀物才有助於心血管健康？最新研究發現，每天攝取約60至100克全穀物，也就是約4至6份，與體重、腰圍、血壓及膽固醇等多項心血管疾病風險因子的改善有關。不過研究人員強調，目前尚不能直接證明吃全穀物能降低心肌梗塞或中風發生率。

世界末日躲哪裡？研究點名「最能活」地點 澳洲塔斯馬尼亞上榜

如果世界末日真的來臨，究竟哪裡最有機會活下來？一項刊登於《全球挑戰》（Global Challenges）期刊的新研究分析人口、地理環境、糧食與能源供應，以及政府治理能力後發現，澳洲的塔斯馬尼亞，可能是全球最具韌性的避難地點之一。

陸客銳減近6成…日本8月外國遊客年減逾30萬人 台灣旅日人數排第2

日本政府觀光局（JNTO）今天公布最新數據顯示，8月份訪日外國旅客共309萬8900人次，年減9.6%，人數減少逾30萬...

AI翻譯進步神速 中小學生沒必要學英語？但這群人恐怕會吃大虧

在AI時代，課業沉重的中小學生還有必要費力學英語嗎？AI即時翻譯快速進步，加上未來就業市場可能出現巨變，有人主張降低英語課程在學校的比重，甚至改為選修科目。但反對者警告，英語仍是使用頂尖AI模型、留學與接軌國際的重要工具，淡化英語教育反而可能擴大貧富差...

台灣醬油「豆油伯」再度入圍英國美食獎 評審：品質出眾

來自屏東的醬油生產商「豆油伯」今年再度獲評審團提名，角逐英國美食大賞（Great Taste Awards）的最高級別獎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。