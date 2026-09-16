糙米燕麥吃起來！研究發現每天全穀物攝取增加 膽固醇、血糖全降

每天吃多少全穀物才有助於心血管健康？最新研究發現，每天攝取約60至100克全穀物，也就是約4至6份，與體重、腰圍、血壓及膽固醇等多項心血管疾病風險因子的改善有關。不過研究人員強調，目前尚不能直接證明吃全穀物能降低心肌梗塞或中風發生率。

據《鏡報》（Mirror）報導，這項發表於《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）的研究，整合全球87項隨機對照試驗、超過6500名參與者的資料，涵蓋歐洲、美國、加拿大、亞洲、澳洲及巴西。結果顯示，增加全穀物攝取量後，受試者的體重、腰圍、血壓、總膽固醇及低密度脂蛋白（LDL）膽固醇，也就是俗稱的「壞膽固醇」，都有下降。

此外，血液中的三酸甘油脂、血糖及與發炎反應有關的介白素-6（IL-6）也有所降低。研究發現，每天攝取30至40克就可能出現好處，而60至100克的攝取量改善幅度最明顯。

研究主持人、伊朗大不里士醫科大學博士圖通奇（Helda Tutunchi）指出，這是目前規模最大的相關隨機對照試驗統合分析之一，研究特別試圖找出「吃多少」才能帶來最大效益。不過納入研究平均僅持續約8週，因此無法確定這些改善能否長期維持。

常見全穀物包括糙米、燕麥、全麥、大麥、黑麥、藜麥、小米及玉米，全穀麵粉製成的全麥麵包、義大利麵及早餐穀片也可算在內。研究人員表示，全穀物可能不是透過單一巨大效果保護心血管，而是同時改善血脂、血壓、血糖、體脂及部分發炎指標，累積形成整體效益。

丹麥癌症研究所博士柯羅（Cecilie Kyrø）指出，對一般民眾而言，一個簡單做法就是用未精製或低度加工的全穀物取代精製穀物。不過她也提醒，政策上仍須讓這類食物價格合理、容易取得，避免標榜含全穀物的高度加工食品反而成為主流。