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陸客銳減近6成…日本8月外國遊客年減逾30萬人 台灣旅日人數排第2

中央社／ 東京16日專電
日本政府觀光局公布最新數據，8月份訪日外國旅客共309萬8900人次，年減9.6%，人數減少逾30萬人，主要受中國旅客大幅減少等因素影響。路透社資料照
日本政府觀光局公布最新數據，8月份訪日外國旅客共309萬8900人次，年減9.6%，人數減少逾30萬人，主要受中國旅客大幅減少等因素影響。路透社資料照

日本政府觀光局（JNTO）今天公布最新數據顯示，8月份訪日外國旅客共309萬8900人次，年減9.6%，人數減少逾30萬人，主要受中國旅客大幅減少等因素影響。

朝日電視台報導，訪日旅客人數自今年4月至6月，連續3個月低於去年同期，7月一度小幅回升，但8月再度下滑。主要原因是中國政府呼籲公民避免前往日本，導致中國旅客較去年同期大幅減少59.0%，降至41萬8000人次。

此外，颱風造成航班接連取消，以及東南亞部分航線減班，也使泰國、菲律賓等市場的旅客人數低於去年同期。

從國家及地區來看，韓國旅客人數最多，達85萬500人次，年增28.7%；其次是台灣66萬6000人次，增加7.3%；中國41萬8000人次，減少59.0%；香港24萬7300人次，增加9.4%；美國19萬7400人次，增加1.5%。

JNTO指出，受到暑假及連假旅遊需求帶動，東亞、歐美、澳洲及中東等多個市場持續成長。韓國、馬來西亞及墨西哥等14個國家和地區訪日人數，均創下歷年8月新高；義大利和西班牙則受度假旺季及航班增班帶動，改寫單月歷史新高。

今年1月至8月，訪日外國旅客累計為2762萬6300人次，較去年同期減少2.7%，少了近76萬人。

日本 遊客 觀光 中日關係 航班

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