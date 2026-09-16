世界末日躲哪裡？研究點名「最能活」地點 澳洲塔斯馬尼亞上榜

如果世界末日真的來臨，究竟哪裡最有機會活下來？一項刊登於《全球挑戰》（Global Challenges）期刊的新研究分析人口、地理環境、糧食與能源供應，以及政府治理能力後發現，澳洲的塔斯馬尼亞，可能是全球最具韌性的避難地點之一。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，研究團隊指出，真正適合末日求生的地方應該遠離人口密集區，同時擁有充足的食物、能源與其他生活必需品，還需要一個能在資源短缺時維持社會運作的政府。相較之下，大城市一旦發生全面性的災難，反而可能迅速變成「死亡陷阱」。

主導研究的德國法蘭克福歌德大學教授耶恩（Florian Jehn）認為，澳洲的優勢包括地理位置偏遠、擁有豐富的能源礦產，以及強大的糧食生產能力，其中塔斯馬尼亞更被視為特別具有韌性。

至於最好避開的地點，耶恩則點名俄羅斯。他表示，俄羅斯是核武攻擊的重要目標，而且在政府治理、不平等與貪腐等指標上的表現不佳，而這些因素「最重要，也最難改變」。

英國的情況則較為複雜。研究認為，英國是島國，與外界相對隔絕，能提供一定程度的保護；完善的醫療體系在疫情等災難中也可能成為優勢。然而，英國同樣可能成為核武攻擊目標，且位於容易受到太空天氣影響的區域。若發生大規模太陽風暴等事件，現代科技可能幾乎全面失靈。

澳洲也不是完美避風港。研究提醒，當地仍面臨洪水與森林火災等風險，而且過度偏遠最終可能從優勢變成弱點，即使社會成功重建，長期來看仍需要與外界重新建立聯繫。因此研究最後指出，如果世界末日真的來臨，世界上可能沒有任何適合躲藏的地方。