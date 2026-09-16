AI翻譯進步神速 中小學生沒必要學英語？但這群人恐怕會吃大虧

在AI時代，課業沉重的中小學生還有必要費力學英語嗎？

AI即時翻譯快速進步，加上未來就業市場可能出現巨變，有人主張降低英語課程在學校的比重，甚至改為選修科目。但反對者警告，英語仍是使用頂尖AI模型、留學與接軌國際的重要工具，淡化英語教育反而可能擴大貧富差距。

中國大陸遼寧省8月下旬宣布，將歷史、生物與地理移出高中招生考試的計分項目，以減輕學生負擔；但一位數學老師湯家鳳發文主張，如果必須取捨，更該被「踢出主科」的是英語，將省下的時間還給母語、歷史等本土文化學科。

AI翻譯讓學英語變多餘？

給學生減負少有異議，問題是該刪減哪些科目。

支持調降英語比重者認為，AI翻譯已能處理大部分日常溝通，真正需要以英語從事研究或跨國工作的人只是少數，學生應把更多時間投入其他科目。

隨著青年失業率上升及AI衝擊各行各業，哪些技能在學生畢業後仍然有用，也愈來愈難形成共識。

近年部分學校已降低英語要求。例如深圳一所研究型大學今年7月宣布逐步取消英語課程，改開中西文化比較課程；上海教育部門早在2021年就取消小學生英語期末考。

學成啞巴英語有何意義？

這場爭論也指向英語教育本身的問題。現行課程偏重語法和應試，許多學生學了許多年，還是沒法用英語溝通。

深圳21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，許多學生學到的是「啞巴英語」，能應付考試、卻開不了口。

四川一名英語教師也表示，許多家長希望降低英語課的比重，正是因為孩子耗費大量時間後，仍無法熟練使用英文。

取消英語必修最傷弱勢學生

反對降低英語課地位的人士指出，有AI翻譯能協助理解外語內容，卻不代表英語能力失去價值。全球許多頂尖大學仍以英語授課，出國旅行、跨國工作、使用部分頂尖AI模型，也都需要一定程度的英文能力。

廣東一名黃姓英語教師警告，如果英語不再是核心科目，富裕家庭仍可聘請家教，或送孩子上國際學校，真正失去機會的是無力負擔額外教育的學生。對缺乏資源的孩子而言，學校教授的英語可能是他們接觸外部世界的唯一窗口。