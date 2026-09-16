座位遭降等別認栽！飛機換一架恐全亂套 專家：要主動爭取權益

華爾街日報15日刊登專欄作家吉爾伯特森（Dawn Gilbertson）的文章指出，在航班幾乎班班客滿、機上幾乎每個座位都可能另收選位費的情況下，座位遭降等愈來愈讓旅客頭痛。她提醒旅客密切注意訂位狀況、了解自身權利，不要只把座位降等當成旅途中又一件不愉快的事情就算了。

資深航空消費者權益倡議人士麥吉（William McGee）表示，他幾十年前擔任航空公司簽派員時，飛機沒有坐得這麼滿，座位類別也較少，遇到航班取消、延誤、維修等問題而更換飛機，處理起來較簡單。他說，以前經濟艙就是經濟艙，不會有9種不同艙等，「現在的座位安排就像紙牌屋，隨時可能垮掉。」

文章指出，如果事先發現航空公司可能更換飛機、進而造成座位降等，就應儘早處理。退休企業高階主管艾特林（Holly Etlin）指出，航空公司一調整班表，也常會連飛機一起換掉。她過去每周出差，都會提前預訂航班並每周檢查班表，一發現座位更動就聯絡航空公司處理。

儘管常客會員身分有幫助，一般旅客也可儘快查看其他選項，避免到了機場才發現問題。但若是從一個艙等被降到另一個艙等，例如從頭等艙降到經濟艙，或國際航班從商務艙降到豪華經濟艙，規則就不同，且更加複雜，還取決於搭乘哪家航空公司，以及航班的出發地與目的地。

如果是美國國內航班，或美國航空公司的國際出境航班，就受美國運輸部規則保障，可以取消航班並取得全額退款，或接受降等，再取回原始票價與運輸部所稱「降等後票價」之間的差額。不過，麥吉指出，美國運輸部對「降等後票價」定義不明，航空公司因此有很大的裁量空間。旅客爭取退款時，應援引官方規定，並提出原始訂位資料、座位更換通訊紀錄、截圖等證據，而不是只抱怨再也不搭這家航空公司。

麥吉說：「你必須向航空公司據理力爭，告訴他們：『你們沒有提供我付錢購買的東西。』」

吉爾伯特森寫道，國際航班若適用歐盟或英國規定，旅客權益保障較完善，但應先確認自己是否符合相關規定。雖然需要填寫文件，退款計算公式也相當複雜，但非自願被降等仍有權獲得補償。不論事先收到座位更動通知，還是到了機場才知道，都應主動爭取權益。實際獲得的補償未必符合期待，但不應讓航空公司就此算了。