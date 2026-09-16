台灣醬油「豆油伯」再度入圍英國美食獎 評審：品質出眾

來自屏東的醬油生產商「豆油伯」今年再度獲評審團提名，角逐英國美食大賞（Great Taste Awards）的最高級別獎項「金叉獎」。評審魏克曼告訴中央社，能夠入圍「金叉獎」，已顯示產品「卓越出眾」。

本業為乳酪熟成師、多次獲獎的魏克曼（Perry James Wakeman）應邀為Great Taste Awards評選最高星級「3星」產品。獲3星肯定是入圍「金叉獎」的門檻。

儘管「豆油伯」最終未能奪得金叉，魏克曼昨晚在頒獎典禮會場接受中央社採訪表示，Great TasteAwards的評選程序十分嚴謹，任何商品在進入3星評選階段前，皆已歷經1星、2星階段的考驗，也就是已通過整整3輪篩選。

在來自世界各地總計超過萬件作品激烈競爭下，魏克曼說，產品能獲得1星，已是不易，而榮獲3星，就是在風味、質地、外觀和整體吸引力等指標，皆有「卓越出眾」的表現。

根據大會資料，今年總計有來自116個國家、超過1萬5000件產品參加評鑑，來自台灣的就多達253件。在所有參加評鑑的產品中，僅約2%獲頒3星，獲頒2星和1星的產品占比則分別約為11%和29%。

Great Taste Awards有「美食奧斯卡」之稱，是英國規模最大、最具指標意義的食品飲料國際獎項之一，由英國「精緻食品公會」（Guild of Fine Food, GFF）於1994年創立。

經層層「盲測」篩選，受評審團肯定的產品分別獲頒3星「卓越」（Exquisite）、2星「優異」（Outstanding）或1星「就是美味」（Simply delicious）獎章，並獲授權在銷售時，使用Great TasteAwards星級標章貼紙。

3星產品可進一步角逐「金叉獎」（Great Taste Golden Forks），前提是通過評審團又一輪考驗，並大致依「共識決」提名入圍。

「金叉獎」今年總計有16個類別，包括「來自歐洲其他地方的金叉」，以及納入台灣的「來自世界其他地方的金叉」（Golden Fork from the Rest of the World）。

今年已是連續第4年有台灣業者獲提名角逐「金叉獎」；「豆油伯」更是繼2023年之後，再度入圍。

「豆油伯」今年以「昆布金美滿醬油」獲提名，在「來自世界其他地方的金叉」此一獎項類別遭遇勁敵：來自吉爾吉斯共和國海拔逾2000公尺山區的紅豆草珍稀白蜂蜜，以及泰國北部風味Hung Lay咖哩醬。最終金叉由倫敦泰式料理餐廳Farang推出的Hung Lay咖哩醬奪得。

魏克曼強調，作品評鑑過程完全依循「盲測」規範；評審必須鑑賞源源不絕快速上桌，且種類、風味和文化特色差異極大的各項產品。評審前一刻可能在品味牡蠣，下一秒或許就得鑑賞辛奇（kimchi，俗稱為韓式泡菜），接著迅速切換成品茶模式。

此外，按規定，產品皆會事先被去除包裝、品牌標誌等可供識別的符號或資訊。

魏克曼指出，評審事先完全不知道自己必須評鑑什麼產品，而在產品快速上、下場，且內涵和特色差異極大的情況下，每位評審都被迫把握當下、聚焦眼前作品，極限運用個人感官直覺。魏克曼說，這有助評審保持「中立」。

另一方面，受個人養成背景影響，評審難免會有味覺偏好。魏克曼說，Great Taste Awards十分重視納入不同鑑賞意見及味覺感受，各評審的切入角度可以完全不同，但這也因此讓受肯定的產品更具公信力。

根據評選規則，各類別「金叉獎」得主都有資格進一步角逐傲視群雄的超級大獎「至尊冠軍」（Great Taste Supreme Champion）。

經由GFF精選的評審小組在頒獎典禮現場另闢「密室」再度品賞和討論，今年的「至尊冠軍」由來自西班牙的Embutidos Entrepeñas風乾和牛奪得。

在典禮會場倫敦「巴特西藝術中心」（Battersea Arts Centre），有20多家來自世界各地入圍「金叉獎」的業者設攤，提供現場數百位來自精緻餐飲、生活風尚、零售消費等領域的專業人士細細品味產品。「豆油伯」今年未派代表出席或設攤。