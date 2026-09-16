快訊

漢測一張要225萬「台灣人這麼有錢？」申購人數嚇壞…網曝有人質押、合資湊錢

台北赤峰街租金飆5倍！名店接連撤出 Sway轟房東貪婪：恐重演東區衰敗

「教師節引誘教師犯罪的恐怖片」教團轟教育部微電影踩紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

胎兒時期就有音樂感 可培養語言與社交力

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
大腦對音樂節奏與音高的感知能力，早在胎兒時期就已形成，顯示人類進化歷程中獨有的神經基礎。（Photo by Jelleke Vanooteghem on Unsplash under C.C License）
大腦對音樂節奏與音高的感知能力，早在胎兒時期就已形成，顯示人類進化歷程中獨有的神經基礎。（Photo by Jelleke Vanooteghem on Unsplash under C.C License）

人類出生前就具備聽懂音樂的能力！最新跨國科學研究指出，大腦對音樂節奏與音高的感知能力，早在胎兒時期就已形成，顯示人類演化歷程中獨有的神經基礎。專家指出，音樂在人類大腦中擁有核心地位，未來有助於理解人類語言社交能力的發展機制。

大腦預設音樂天賦

地球報》報導，科學家透過先進的神經影像技術研究嬰兒與胎兒的大腦反應，發現大腦皮質在出生前就已建立對音樂結構與節律的敏感度。研究顯示，即便尚未接觸過後天文化與環境音效，神經網路依然能自動對音樂節奏的變化產生強烈反應，證明音樂感感知乃是人類基因與腦部發育的預設機制。

如此一來，研究人員推論音樂能力並非單純的後天文化產物，而是深植於人類生物學特徵的本能。專家認為，這項發現有助於重新評估早期音樂刺激對嬰兒腦部神經連結的正面影響，並為兒童早期認知發展研究提供嶄新的科學依據。

人類獨有神經機制

Science X》報導，這項研究進一步比較人類與其他靈長類動物的神經系統，發現處理音樂節奏與旋律的神經迴路，呈現出人類獨有的複雜性與專一性。科學家指出，雖然部分動物能感知簡單的聲音頻率，但只有人類大腦能在出生前就具備整合複雜音樂結構與情感共鳴的神經架構。

如今，了解這種先天音樂能力的演化過程，不僅能深化我們對人類大腦發育的認知，更為跨領域的認知神經科學研究開闢了全新方向。

【更多精采內容，詳見

音樂 語言 社交 委內瑞拉 強震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開學演講破百萬瀏覽！陽明交大教授為何勸大學生少用AI？

國風狂想 北京樂團真人合奏機器人

高度社交敏感！狗與人情緒溝通 主人眨眼狗狗會模仿

AI若失控引發極端災難 學者：人類恐遭滅絕

相關新聞

屋簷下的隱形深淵：當「家」成為開放的狩獵場，英國如何保護孩子？

2026年8月，台灣一名10歲女童因母親在住家從事性交易，而長期暴露在陌生訪客頻繁出入的高風險環境，最終遭母親的客人性猥褻，女童也開始出現自傷行為。此事件曝光後引起社會高度關注，對此，《轉角國際》邀請專欄作者蘇聽雨撰文，分析當「家」成為開放的狩獵場，我們該如何打破「家內 v.s. 家外」的傳統兒少保護迷思，為脆弱家庭築起真正有效的防線？

青少年都活在手機裡了 為何《W》押注紙本雜誌？

去年，《W》總編輯穆恩維斯（Sara Moonves）收到導演蘇菲亞．柯波拉（Sofia Coppola）一則簡訊：「要不要做一本給青少年的《W》？」問題是，昔日陪伴少女長大的《Teen Vogue》、《Seventeen》等紙本雜誌早已式微。當青少年幾乎都活在手機裡，她們卻決定反其道而行，推出一本全新的紙本雜誌。她們看見了什麼機會？

梅根替哈利王子慶生！5歲女兒莉莉貝特「麻將髮箍」超吸睛

梅根9月15日曬家庭照為哈利慶生，5歲女兒莉莉貝特戴「中發白」麻雀髮箍，呼應她熱愛打麻雀，並曾與好友組成麻將小隊。

日本百歲人瑞突破10萬名 高齡化財政負擔加劇

日本百歲以上人口首度突破10萬人，高居全球之冠，反映出該國公共衛生和醫療進步，以及相對健康的飲食與生活方式。然而，伴隨超高齡化而來的財政負擔與社會成本，正讓長壽的喜悅蒙上一層憂慮。

高階白領流入日本趨勢 放緩

去年秋季以來，隨著人工智慧（AI）的普及，削弱了對IT工作者和翻譯人員的需求，加上政府嚴厲打擊濫用居留身分的行為，高技能外國白領工人穩定流入日本的趨勢有所放緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。