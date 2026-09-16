胎兒時期就有音樂感 可培養語言與社交力

人類出生前就具備聽懂音樂的能力！最新跨國科學研究指出，大腦對音樂節奏與音高的感知能力，早在胎兒時期就已形成，顯示人類演化歷程中獨有的神經基礎。專家指出，音樂在人類大腦中擁有核心地位，未來有助於理解人類語言與社交能力的發展機制。

大腦預設音樂天賦

《地球報》報導，科學家透過先進的神經影像技術研究嬰兒與胎兒的大腦反應，發現大腦皮質在出生前就已建立對音樂結構與節律的敏感度。研究顯示，即便尚未接觸過後天文化與環境音效，神經網路依然能自動對音樂節奏的變化產生強烈反應，證明音樂感感知乃是人類基因與腦部發育的預設機制。

如此一來，研究人員推論音樂能力並非單純的後天文化產物，而是深植於人類生物學特徵的本能。專家認為，這項發現有助於重新評估早期音樂刺激對嬰兒腦部神經連結的正面影響，並為兒童早期認知發展研究提供嶄新的科學依據。

人類獨有神經機制

《Science X》報導，這項研究進一步比較人類與其他靈長類動物的神經系統，發現處理音樂節奏與旋律的神經迴路，呈現出人類獨有的複雜性與專一性。科學家指出，雖然部分動物能感知簡單的聲音頻率，但只有人類大腦能在出生前就具備整合複雜音樂結構與情感共鳴的神經架構。

如今，了解這種先天音樂能力的演化過程，不僅能深化我們對人類大腦發育的認知，更為跨領域的認知神經科學研究開闢了全新方向。

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