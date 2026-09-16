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韓國將引進終止妊娠藥物 盼保障女性安全、健康權

中央社／ 首爾16日專電

韓國墮胎罪在2019年被裁定違憲，時隔7年政府將推動終止妊娠藥物正式納入制度，盼在國家醫療體系內引進並管理終止妊娠藥物，以消除地下藥物流通對女性安全及健康權造成的危害。

根據韓聯社報導，性平等家庭部、保健福祉部及食品醫藥品安全處今天進行國家政策協調會議。性平等家庭部表示，雖然憲法法院2019年4月已裁定墮胎罪不符合憲法，但立法空白持續至今，加上終止妊娠藥物遲遲未能引進，導致女性健康與安全問題發生。

性平等家庭部表示，目前存在安全性未經驗證的藥物非法流通、替代藥物盛行等問題，女性依自身健康狀況等因素，選擇手術或服藥的權利也受到限制。加上因時程延誤導致終止妊娠費用增加等經濟負擔，因此強調引進終止妊娠藥物的迫切性。

性平等家庭部也期待，若允許使用終止妊娠藥物，可透過制度化掌握實際使用情況，並確保安全用藥及後續管理。

食品醫藥品安全處表示，目前正在進行進口品項許可及審查的終止妊娠藥物，是依據臨床試驗資料，以懷孕63天（9週）以內使用為條件提出申請。食品醫藥品安全處強調，將確保終止妊娠藥物的安全性、效果及品質，並徹底審查藥品「風險管理計畫」等許可申請資料。

保健福祉部表示，在引進終止妊娠藥物的最初2年間，原則上由醫師在醫療機構內直接開立處方並調劑，之後再經過副作用及安全性評估等，逐步擴大使用。

性平等家庭部長元玟京表示，懷孕、生產是對女性整體人生具有重大影響的決定，但此前因制度不完善，個人安全取得醫療體系服務的權利未能獲得保障。

元玟京指出，如今政府正式公布終止妊娠藥物引進方案，「期待未來能在國家醫療體系下更安全地終止妊娠，也能因此減輕因社會經濟處境而不得不終止妊娠的女性所承受的負擔」。

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