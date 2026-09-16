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首爾公車勞資雙方凌晨達成協議 撤回罷工決定

中央社／ 首爾16日專電

韓國首爾市區公車工會在今天凌晨與資方達成協議，勞資雙方同意2026年度薪資調漲3.2%，公車工會撤回原定從今天上午4時首班車起發動罷工的預告，決定所有路線正常營運。

根據韓聯社報導，首爾市公車工會與資方首爾市公車運輸事業組合，在今天凌晨1時50分左右，於首爾地方勞動委員會舉行的勞資爭議第2次調解會議中，經過近12小時馬拉松式談判後，最終就薪資及團體協約調解方案達成協議。

勞資雙方接受地方勞動委員會的調解方案，同意2026年度薪資調漲3.2%，這比去年的薪資漲幅2.9%高出0.3個百分點。

至於勞資雙方激烈對立的通常工資計算基準工時，則未納入這次協議。勞資雙方決定，待預計年底出爐的大法院有關運輸公司通常工資計算基準的判決公布後，再依照判決決定計算基準。

之前首爾市公車工會堅持計算基準工時應採每月176小時，並另外要求時薪調漲7.85%；資方與首爾市則提出209小時方案。這次勞資雙方將通常工資計算相關爭議留待日後協商，這次僅決定薪資調漲幅度後結束協商。

首爾市公車工會委員長朴點坤（音譯）在談判達成協議後表示，「雖然對協議並不滿意，但我們為了市民努力避免罷工，能夠順利達成協議，我認為是件值得慶幸的事」。

首爾市公車運輸事業組合理事長金正煥（音譯）則表示，「通常工資問題雖然做了很多努力，但未能達成協議，這將成為勞資雙方的沉重負擔」。他並表示，「不能因（罷工）綁住市民的腳步，因此在時間壓力下存在一定侷限」。

首爾市表示，將解除原先為因應罷工制定的緊急運輸對策，大眾運輸將如往常正常營運。

罷工 公車 首爾

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