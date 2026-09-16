快訊

美台悄布局「地獄景象」！美估共軍犯台須擁火力優勢 從3倍暴增至30倍

MLB／「這傢伙到底多有力！」李灝宇怪力轟追平張育成單季9轟台將紀錄

春哥侃陸／富豪趕著離境、離婚 陸稅務大清算時代來了

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣美食飄香巴西聖保羅 金牌主廚料理深化文化交流

中央社／ 聖保羅15日專電

巴西台灣同鄉會承辦、僑務委員會指導的「2026年台灣美食國際巡迴講座」，今天於聖保羅巴西國家工業學習服務機構（SENAI）Barra Funda校區登場。主辦單位特邀2位台灣金牌廚師與當地老師及民眾展開深度美食文化交流。

本次巡迴講座邀請到遠雄悅來大飯店主廚蔡坤城與助理廚師林彥兆擔任主講，呈現「果律蝦球」、「糖醋嫩子排」及「閩式炒米粉」3道經典台灣特色料理與調味技巧，現場香味四溢，讓SENAI老師們與貴賓印象深刻。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處組長朱怡靜致詞時表示，感謝台灣政府與僑委會安排主廚來聖保羅，先後在僑界、台灣巴西商會（CCTB）成立大會及SENAI公開教學，並特別感謝SENAI提供優質教學空間與合作機會。

她強調，SENAI是巴西職業培訓與技術教育的標竿，透過台巴餐飲技術交流，不僅推廣台灣美食文化，更進一步深化兩國之間的友好情誼。

SENAI校長蜜娜迪（Janaina Mainardi）代表校方熱烈歡迎台灣廚師及僑界代表。她接受中央社記者訪問時表示，非常驚喜能有機會將台灣文化引進巴西，並指出兩國文化交流能讓人獲益良多，更讚賞台灣團隊所展現的教養與彬彬有禮。

她並提到台灣料理與巴西飲食非常不同，豐富且層次分明的香料組合令人驚艷，尤其最愛「閩式炒米粉」結合甜、鹹、辣與酥脆口感，讓人回味無窮。

促成這次與SENAI合作的巴西新麥公司總經理葉莉煒指出，美食交流是不需要語言的，飲食本身就是最直接的人際溝通橋梁，並說自己長期深耕餐飲與烘焙領域，這次特別協助媒合SENAI Barra Funda校區具代表性的培訓場地，皆為對烹飪充滿熱情的專業教師。

現場除了料理實作示範與巴西罕見的台灣特色調味料介紹外，葉莉煒經營的麵包坊也在活動上提供多種口味麵包、小可頌與甜點供品嘗，許多老師更主動留下聯繫方式盼後續交流，成功發揮了台巴飲食文化的橋梁作用。

此外，還有紀念品交換儀式，朱怡靜代表贈禮並頒授感謝狀予SENAI校長蜜娜迪及主廚團隊，氣氛熱烈融洽。出席貴賓包括駐聖保羅辦事處團隊、華僑服務中心主任尤正才、僑務榮譽職人員及多位僑界代表，共同見證其文化與美食交融的盛會。

巴西 保羅 料理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣巴西商會成立 打造雙邊經貿合作新平台

ORIGO主廚Matteo客座飛花落院！灌木叢中的鷓鴣、森林中的野豬上桌

江振誠Neo-Locale再邀金澤名廚回台 以12道海鮮料理描繪宜蘭風土

吐瓦魯外長訪台 林佳龍：欣見台吐如家人般相互扶持

相關新聞

屋簷下的隱形深淵：當「家」成為開放的狩獵場，英國如何保護孩子？

2026年8月，台灣一名10歲女童因母親在住家從事性交易，而長期暴露在陌生訪客頻繁出入的高風險環境，最終遭母親的客人性猥褻，女童也開始出現自傷行為。此事件曝光後引起社會高度關注，對此，《轉角國際》邀請專欄作者蘇聽雨撰文，分析當「家」成為開放的狩獵場，我們該如何打破「家內 v.s. 家外」的傳統兒少保護迷思，為脆弱家庭築起真正有效的防線？

青少年都活在手機裡了 為何《W》押注紙本雜誌？

去年，《W》總編輯穆恩維斯（Sara Moonves）收到導演蘇菲亞．柯波拉（Sofia Coppola）一則簡訊：「要不要做一本給青少年的《W》？」問題是，昔日陪伴少女長大的《Teen Vogue》、《Seventeen》等紙本雜誌早已式微。當青少年幾乎都活在手機裡，她們卻決定反其道而行，推出一本全新的紙本雜誌。她們看見了什麼機會？

梅根替哈利王子慶生！5歲女兒莉莉貝特「麻將髮箍」超吸睛

梅根9月15日曬家庭照為哈利慶生，5歲女兒莉莉貝特戴「中發白」麻雀髮箍，呼應她熱愛打麻雀，並曾與好友組成麻將小隊。

日本百歲人瑞突破10萬名 高齡化財政負擔加劇

日本百歲以上人口首度突破10萬人，高居全球之冠，反映出該國公共衛生和醫療進步，以及相對健康的飲食與生活方式。然而，伴隨超高齡化而來的財政負擔與社會成本，正讓長壽的喜悅蒙上一層憂慮。

高階白領流入日本趨勢 放緩

去年秋季以來，隨著人工智慧（AI）的普及，削弱了對IT工作者和翻譯人員的需求，加上政府嚴厲打擊濫用居留身分的行為，高技能外國白領工人穩定流入日本的趨勢有所放緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。