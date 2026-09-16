台灣美食飄香巴西聖保羅 金牌主廚料理深化文化交流

由巴西台灣同鄉會承辦、僑務委員會指導的「2026年台灣美食國際巡迴講座」，今天於聖保羅巴西國家工業學習服務機構（SENAI）Barra Funda校區登場。主辦單位特邀2位台灣金牌廚師與當地老師及民眾展開深度美食文化交流。

本次巡迴講座邀請到遠雄悅來大飯店主廚蔡坤城與助理廚師林彥兆擔任主講，呈現「果律蝦球」、「糖醋嫩子排」及「閩式炒米粉」3道經典台灣特色料理與調味技巧，現場香味四溢，讓SENAI老師們與貴賓印象深刻。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處組長朱怡靜致詞時表示，感謝台灣政府與僑委會安排主廚來聖保羅，先後在僑界、台灣巴西商會（CCTB）成立大會及SENAI公開教學，並特別感謝SENAI提供優質教學空間與合作機會。

她強調，SENAI是巴西職業培訓與技術教育的標竿，透過台巴餐飲技術交流，不僅推廣台灣美食文化，更進一步深化兩國之間的友好情誼。

SENAI校長蜜娜迪（Janaina Mainardi）代表校方熱烈歡迎台灣廚師及僑界代表。她接受中央社記者訪問時表示，非常驚喜能有機會將台灣文化引進巴西，並指出兩國文化交流能讓人獲益良多，更讚賞台灣團隊所展現的教養與彬彬有禮。

她並提到台灣料理與巴西飲食非常不同，豐富且層次分明的香料組合令人驚艷，尤其最愛「閩式炒米粉」結合甜、鹹、辣與酥脆口感，讓人回味無窮。

促成這次與SENAI合作的巴西新麥公司總經理葉莉煒指出，美食交流是不需要語言的，飲食本身就是最直接的人際溝通橋梁，並說自己長期深耕餐飲與烘焙領域，這次特別協助媒合SENAI Barra Funda校區具代表性的培訓場地，皆為對烹飪充滿熱情的專業教師。

現場除了料理實作示範與巴西罕見的台灣特色調味料介紹外，葉莉煒經營的麵包坊也在活動上提供多種口味麵包、小可頌與甜點供品嘗，許多老師更主動留下聯繫方式盼後續交流，成功發揮了台巴飲食文化的橋梁作用。

此外，還有紀念品交換儀式，朱怡靜代表贈禮並頒授感謝狀予SENAI校長蜜娜迪及主廚團隊，氣氛熱烈融洽。出席貴賓包括駐聖保羅辦事處團隊、華僑服務中心主任尤正才、僑務榮譽職人員及多位僑界代表，共同見證其文化與美食交融的盛會。