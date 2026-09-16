梅根替哈利王子慶生！5歲女兒莉莉貝特「麻將髮箍」超吸睛

英國王室薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）9月15日在Instagram分享家庭照，為丈夫哈利王子（Prince Harry, Duke of Sussex）慶祝生日。溫馨的親子照中，5歲女兒莉莉貝特（Lilibet）頭戴麻將造型髮箍，上頭點綴立體麻將牌與漢字花色，小巧又吸睛，萌度十足。

這項獨特配件並非偶然，梅根過去就曾多次公開表示自己相當喜歡打麻將。

梅根曾在Netflix真人實境節目《With Love, Meghan》中透露，自己熱愛打麻將，還與好友組成專屬的「麻將小隊」（Maj Squad），時常相約打牌切磋，私下娛樂相當生活化。

先前梅根慶祝45歲生日時，生日派對更直接以麻將為主題，親友不僅替她訂製特色麻將蛋糕，她也分享眾人聚在一起打牌的歡樂畫面。

梅根的閨密當時更以麻將為主題，在Instagram限時動態送上生日祝福，寫道：「祝我的最佳拍檔生日快樂，喜歡和你一張接一張一索地過生活。（Love doing life with you one bam bird at a time.）」

隨著一家人搬回英國，梅根暫時離開原本的「麻將小隊」，但對麻將的喜愛顯然沒有因此減少，如今就連女兒莉莉貝特的配件也充滿「麻將元素」，再度展現她對這項休閒活動的熱愛。

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文章授權轉載自《香港01》