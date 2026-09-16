瑞士山屋小眾經濟 以創新補給模式降低環境衝擊

瑞士山林旅遊向來以完善的飯店與步道聞名，高強度登山客住宿並非五星級飯店，而是分布於高山深處、需徒步數小時才能抵達的山屋。根據瑞士山岳協會最新統計，健行者在山屋留宿所創造的營業額已達千萬瑞郎，並呈現穩定成長。

瑞士山岳協會與分會為經營、管理山屋單位，根據發布的最新數據，瑞士全境共有153座山屋，提供逾9000個床位。2025年造訪人次有40萬以上，單住宿的營業額已達4300萬瑞郎（約合台幣16.9億元），經濟呈現穩定成長。

多數山屋位於非大眾運輸可達的地區，旅客通常需徒步3至4小時才能抵達。山屋設備簡樸，部分無網路訊號，僅提供通舖與基本盥洗設施，但旅客在此能體驗到遠離塵囂的環境與山友間的交流。瑞士人長年熱愛的山林所形成的文化，成為小眾且穩定的經濟體。

山屋非旅館，必須遵守與飯店同等的衛生、勞動與環境法規，並設置先進的污水處理系統，確保排入自然的廢水達到無味、無毒的標準。部分山屋也使用綠電的發電設備，有的山屋並不提供電子充電設備，也須以現金支付費用。

記者走訪位於瑞士國家公園內的葛洛沙山屋（Chamanna Cluozza），該地冬季與初春大雪封山，每年僅於6月中至10月中旬左右開放，半年住宿可達6000人次。

山屋管理團隊向中央社表示，由於所有物資必須以直升機運送上山，補給成本高昂，環境負擔重。為提升永續性，山屋自2023年起在登山入口處設置一台冰箱，存放新鮮蔬果，邀請入山旅客挑選願意攜帶的食材背上山。此措施獲得旅客熱烈響應，每年約有3公噸蔬菜以人力零碳排方式運送，顯著減少直升機補給。旅客的協助讓廚房有更多在地當季食材，也減少保護區的飛行噪音。附近農民也受惠，形成永續旅遊與地方農業合作的正向循環。

一般山屋的旅客需遵守「不留痕跡」原則，將垃圾與物品帶下山；在無人管理的山屋或冬季山屋，旅客須在登記簿記錄行程，以便有意外時協助搜救。部分山屋不允許攜帶寵物，特殊飲食需求則需事先告知。通常於晚上十點熄燈，隔日清晨多數旅客即出發健行。瑞士山屋文化強調自律與環境倫理，核心價值是親近自然、尊重環境，並非享受奢華。