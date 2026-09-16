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日本百歲人瑞突破10萬名 高齡化財政負擔加劇

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據厚生勞動省統計，日本百歲以上人瑞已突破10萬大關，達創紀錄的10萬7,677人。路透
據厚生勞動省統計，日本百歲以上人瑞已突破10萬大關，達創紀錄的10萬7,677人。路透

日本百歲以上人口首度突破10萬人，高居全球之冠，反映出該國公共衛生和醫療進步，以及相對健康的飲食與生活方式。然而，伴隨超高齡化而來的財政負擔與社會成本，正讓長壽的喜悅蒙上一層憂慮。

日本厚生勞動省15日發布報告，截至9月15日，全國100歲以上人口增至創紀錄的10萬7,677人。1963年開始統計時僅153人，1998年約1萬人。聯合國另行估計，全球百歲以上人口約67.2萬人。

女性尤其長壽，占日本百歲以上人口約88%。研究認為，部分原因在於日本女性過去較少吸菸、酗酒，死於意外事故的比率也較低。目前日本最高齡者是住在京都的一名114歲女性。

高齡人口增加也加重政府財政負擔。目前總計約4,000萬人領取年金，相當於約每三名日本人就有一人，但工作人口卻持續減少，必須負擔的年金、醫療和老人照護支出隨之日益增加。

日本人口結構的另一端也不斷萎縮。2025年生育率連續第十年下降，創1947年開始統計以來最低。去年出生人口約67.1萬，但死亡人口約159萬。為因應人口老化，厚生勞動省編列下一年度預算時，為年金和醫療提撥約33.7兆日圓（2,180億美元），占各部會合計143兆日圓預算需求近四分之一。

照護人力也日益不足。政府估計，2026年需要約240萬名高齡照護人員，高於2024年的210萬人。

日本 人口 聯合國 高齡化

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