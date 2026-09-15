快訊

台學生出發前才知道…全球知名語言學校無預警倒閉 影響逾千人

4大指數漲跌互見！費半獨強、晶片股回神 台積ADR挫低0.1%

陳建州觀賽突發急性心肌梗塞送醫 PLG聯盟發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

首爾公車勞資協商破局 16日首班車起展開罷工

中央社／ 首爾15日專電

南韓首爾公車工會與資方協商確定破局，將從明天凌晨首班車起展開罷工。首爾市政府則表示，會最多投入1500輛免費接駁巴士，並增加地鐵班次等，努力分散交通需求。

根據韓聯社報導，首爾市區公車勞資雙方從今天下午2時起，在首爾地方勞動委員會召開第2次調解會議，就勞資爭議進行調解。不過經過長達8小時的調解仍未能找到共識，調解於晚間10時左右最終破裂。

工會預計依原定計畫，自明天上午4時起展開全面罷工。首爾市為因應罷工，將啟動緊急運輸對策，包括最多投入1500輛往返地鐵站等地點的免費接駁巴士，並於上下班尖峰時段增加地鐵班次。

稍早首爾市政府發布新聞稿表示，因應首爾市公車工會罷工，要求民營企業及學校調整上班、上學時間等，以分散上班時段的交通需求。尤其地鐵等替代交通工具的使用人數增加後將出現壅擠狀況，首爾市也計畫事先向學生說明因應人群大量聚集事故的行動要領等，防範上下學途中發生安全事故。

另外，首爾市也將延長末班車時間，同時全面動員計程車、首爾公共自行車等可利用的交通工具。

首爾市長吳世勳表示，「我們將盡可能確保免費接駁巴士、地鐵等可利用的交通工具，並要求企業採取彈性工作制度、教育廳調整上學時間，共同努力分散交通需求。」

罷工 公車 首爾 南韓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

首爾公車工會預告16日罷工 勞資進行最後協商

台灣美光工會：不要一次性獎金 盼營業利益15%分潤制

越南Grab恐抽5成司機發起罷工 政府調查是否違反競爭法

韓股盤後交易新制上路 目標24小時交易拚國際競爭力

相關新聞

讀書就給錢？新加坡祭獎金推廣閱讀 鼓勵民眾少滑手機抗「腦腐」

新加坡為鼓勵民眾培養閱讀習慣，本月展開為期5年的全國閱讀推廣活動，而其採取的獎勵方式相當新穎，包括向在政府網站登錄閱讀時...

7位鑰匙人齊聚才能開 捷克王冠珠寶揭500年王室面紗

捷克國寶「加冕王冠珠寶」睽違近一年公開亮相，從王冠、權杖到寶球皆以高純度黃金打造，鑲嵌寶石、飾有精緻浮雕。特別的是，國寶...

荷蘭美術館館藏88幅梵谷畫作 相隔42年首度完整展出

荷蘭庫勒穆勒美術館今天將收藏的88幅繪畫大師梵谷的畫作全數展出，為這批館藏自從1984年以來首度同時亮相。展品包括這位後...

逼12歲泰少女賣淫！日本業者被判5年徒刑 生母也遭泰國判刑

日本一名男子自稱在東京都文京區經營按摩店，他涉嫌強迫一名12歲泰國籍少女賣淫，被東京地方法院認定有罪。東京地院今天判處這...

109歲菲律賓國寶紋身師 被遊客要求刺青私密部位…政府籲尊重傳統

一名外籍訪客據報要求菲律賓國寶級紋身藝術家替他在私密處刺青，引起當地地方政府關切，呼籲遊客尊重當地傳統「拍刺」（bato...

氣候政策大轉彎 環保署取消發電廠「碳排」限制

環保署(EPA)14日宣布，廢除限制燃煤與天然氣發電廠溫室氣體排放的規定，同時提議防止未來政府監管發電廠的氣候污染。此舉背離拜登與歐巴馬時代政策，環保團體譴責將危害健康，預料面臨法律挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。