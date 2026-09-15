首爾公車勞資協商破局 16日首班車起展開罷工

南韓首爾市公車工會與資方協商確定破局，將從明天凌晨首班車起展開罷工。首爾市政府則表示，會最多投入1500輛免費接駁巴士，並增加地鐵班次等，努力分散交通需求。

根據韓聯社報導，首爾市區公車勞資雙方從今天下午2時起，在首爾地方勞動委員會召開第2次調解會議，就勞資爭議進行調解。不過經過長達8小時的調解仍未能找到共識，調解於晚間10時左右最終破裂。

工會預計依原定計畫，自明天上午4時起展開全面罷工。首爾市為因應罷工，將啟動緊急運輸對策，包括最多投入1500輛往返地鐵站等地點的免費接駁巴士，並於上下班尖峰時段增加地鐵班次。

稍早首爾市政府發布新聞稿表示，因應首爾市公車工會罷工，要求民營企業及學校調整上班、上學時間等，以分散上班時段的交通需求。尤其地鐵等替代交通工具的使用人數增加後將出現壅擠狀況，首爾市也計畫事先向學生說明因應人群大量聚集事故的行動要領等，防範上下學途中發生安全事故。

另外，首爾市也將延長末班車時間，同時全面動員計程車、首爾公共自行車等可利用的交通工具。

首爾市長吳世勳表示，「我們將盡可能確保免費接駁巴士、地鐵等可利用的交通工具，並要求企業採取彈性工作制度、教育廳調整上學時間，共同努力分散交通需求。」