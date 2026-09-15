歐洲將2枚地球觀測衛星送入軌道 加強追蹤氣候變遷衝擊

歐洲太空總署（ESA）昨天將2枚用於加強氣候變遷相關極端天氣事件偵測的衛星發射升空，官員今天表示，Flex衛星和哨兵3C號衛星已成功送入軌道。

據法新社記者在法屬圭亞那（French Guiana）的庫魯（Kourou）太空中心現場報導，哨兵3C號（Sentinel-3C）和全名為螢光探測號（FluorescenceExplorer）的Flex，於當地時間昨晚10時21分（台灣時間15日上午9時21分）由歐洲的織女星C號（Vega-C）火箭載運升空，近2小時後成功送入1條太陽同步軌道。

其中Flex衛星將提供熱浪對植物物質衝擊相關資料。計畫負責人魏彭（Thierry Huiban）4月接受法新社訪問時解釋，這枚衛星將監測植物在進行光合作用時放出的紅光，已確立這種螢光和植物壓力之間的關聯，並加以量化。

哨兵3C號則是屬於歐洲聯盟（EU）的哥白尼（Copernicus）地球觀測計畫，它將測量海水溫度、浪高、洋流等海洋環境數據，以及土地的利用與覆蓋相關數據，目的是讓糧食產量最佳化，以避免缺糧危機。

歐洲太空總署的地球觀測計畫主任切利（SimonettaCheli）指出，為了協助應對「我們正在經歷的氣候變遷」，這些任務「不可或缺」。