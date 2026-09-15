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荷蘭美術館館藏88幅梵谷畫作 相隔42年首度完整展出

中央社／ 海牙15日綜合外電報導
梵谷這位印象派畫家是史上最知名而且多產的藝術家之一，短暫生涯創作約900幅畫作。 美聯社
梵谷這位印象派畫家是史上最知名而且多產的藝術家之一，短暫生涯創作約900幅畫作。 美聯社

荷蘭庫勒穆勒美術館今天將收藏的88幅繪畫大師梵谷的畫作全數展出，為這批館藏自從1984年以來首度同時亮相。展品包括這位後印象派大師代表作「吃馬鈴薯的人」。

法新社報導，荷蘭中部的庫勒穆勒美術館（Kroller-Muller Museum）擁有全球規模最大私人梵谷（VincentVan Gogh）畫作收藏之一，這些作品鮮少全部同時展出。

館方在聲明中表示：「這使其成為本世紀規模最大梵谷展覽之一。」這項展覽今天起開放民眾參觀，展期至明年1月。

除了1885年描繪農民生活的舉世名作「吃馬鈴薯的人」（The Potato Eaters）之外，展品還包括1888年作品「夜晚露天咖啡座」（Terrace of a Cafe at Night）和1884年的「努能的舊塔樓」（The Old Tower atNeunen）等畫作。

美術館指出：「這次展覽展示與信、望、愛3種神聖美德有關的所有畫作。這3個主題在梵谷生活和創作中發揮核心作用。透過藝術，他立志為他人帶來希望和安慰。」

這位後印象派畫家是史上最知名而且多產的藝術家之一，短暫生涯創作約900幅畫作。梵谷於1890年因身心狀況困擾而朝自己胸口開槍，兩天後去世，享年37歲。

本次展覽主題為「梵谷：我們所有的畫作」（Van Gogh, All Our Paintings），展出的大部分作品由美術館創辦人庫勒-穆勒（Helene Kroller-Muller）於1908年至1930年間購入。

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梵谷 荷蘭 美術館 藝術家

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