7位鑰匙人齊聚才能開 捷克王冠珠寶揭500年王室面紗

捷克國寶「加冕王冠珠寶」睽違近一年公開亮相，從王冠、權杖到寶球皆以高純度黃金打造，鑲嵌寶石、飾有精緻浮雕。特別的是，國寶平時存放於戒備森嚴的密室，必須7位「鑰匙人」齊聚才能取出。

策展人瓦查（Štěpán Vácha）表示，16世紀哈布斯堡王朝成員加冕為波希米亞國王時，便是使用這套王冠珠寶。

上午9時一到，布拉格城堡弗拉迪斯拉夫大廳（Vladislav Hall）大門一開，第一批捷克學生魚貫而入。面對難得一見的王冠珠寶，學生們湊近展櫃、驚嘆連連，手機快門聲此起彼落，爭相記錄這難得的一刻。

布拉格城堡今日舉行「捷克王冠珠寶—哈布斯堡王朝500年」展覽，展示加冕王冠、皇家寶球、皇家權杖與加冕禮服等重要文物，為今年首次對外展出，帶領參觀者一窺珍寶背後的王室歷史。

●黃金王冠鑲91顆寶石 寶球聖經故事細膩雕刻

策展人瓦查為捷克科學院藝術史研究所研究員，他接受中央社訪問時表示，這套王冠珠寶對捷克來說，具極高的歷史與文化價值。

當中最具代表性的「加冕王冠」，由神聖羅馬帝國皇帝查理四世（Karel IV）為1347年的加冕典禮下令製作，以獻給捷克守護聖人聖瓦茨拉夫（St.Wenceslaus），並作為歷代捷克國王加冕時使用的國家王冠。

加冕王冠由近22克拉高純度黃金打造，重量達2.5公斤。王冠鑲嵌91顆寶石，包括藍寶石、尖晶石、紅寶石、祖母綠、紅碧璽及海藍寶石，另有20顆珍珠。查理四世在位期間持續增添和修改王冠，才逐漸形成今日的樣貌。

瓦查特別指出，有一個細節值得參觀者仔細觀察。王冠頂端的金色十字架內還鑲有一枚以藍寶石雕刻而成的小型十字架，「這塊寶石被雕刻成小型耶穌受難像的形式。」他認為，這件作品可能是拜占庭時期的中世紀工藝品，後來被用來裝飾王冠。

相較於王冠，皇家寶球與權杖的製作年代較晚，均在16世紀上半葉。瓦查指出，寶球上的精緻浮雕同樣值得注意，其表面刻舊約聖經故事場景，展現文藝復興時期王室細膩的雕刻工藝。

皇家寶球與權杖皆以18克拉黃金製成，其中權杖鑲嵌4顆藍寶石、5顆尖晶石及62顆珍珠，並以葡萄藤、葉片和花朵等紋飾裝飾。

此外，加冕禮袍也見證捷克王室歷史。加冕禮袍以「金織錦」製成，邊緣鑲有珍貴的白鼬毛皮，俗稱貂皮，過去因稀有而被視為「國王的毛皮」。這件禮袍年代約可追溯至17世紀初，並曾在1836年斐迪南五世（Ferdinand V）加冕為捷克國王時使用。

展覽中另有哈布斯堡王朝使用的其他王室物品，包括喪葬儀式的王冠、權杖與寶球，讓參觀者得以了解加冕與喪葬兩種王室儀式。

●國寶保存地難進入 7鑰匙人齊聚才能開啟密室

捷克王冠珠寶難得一見。瓦查指出，它們只在特殊場合才公開展出，今年展覽也僅開放兩週。王冠、寶球與權杖平時存放在布拉格城堡聖維特大教堂內的王冠密室，加冕禮服則收藏於具特殊氣候控制設備的庫房。

可以說，王冠密室是布拉格城堡最難進入的區域。「密室門」與存放王冠珠寶的「裝甲保險櫃」皆設有7個鎖，必須由7名持有鑰匙者共同到場，才能開啟密門並取出國寶。

聖維特大教堂在14日舉行密室開啟儀式，中央社記者受邀前往觀禮。教堂外廣場架起柵欄，遊客無法靠近，僅能在遠處圍觀。捷克政要陸續抵達現場，周邊戒備森嚴，並可見荷槍實彈的軍人警戒守衛。

7名持鑰人齊聚一堂，分別為捷克總統帕維爾（PetrPavel）、總理巴比斯（Andrej Babiš）、參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、眾議院議長岡村富夫（TomioOkamura）、布拉格市長史渥波達（BohuslavSvoboda），以及布拉格大主教普日比爾（StanislavPřibyl）、聖維特都主教座堂教會參議會院長瓦瑟鮑爾（Zdenek Wasserbauer）共啟寶庫。

「7把鑰匙」的傳統可追溯至1791年。當時波希米亞國王利奧波德二世（Leopold II）應捷克各階層代表要求，同意將王冠從維也納歸還布拉格。雖然存放地點曾多次更換，但7把鑰匙共同保管的制度延續至今。

●黃金穩定、珍珠嬌貴 國寶保存學問大

這些如此珍貴的文物，在保存上也有特殊要求。瓦查表示，由於整套王冠珠寶主要由相當純的黃金製成，本身相對穩定，因此無需極為嚴格地控制保存環境的溫濕度。寶石同樣具高度耐久性。

他說：「唯一比較需要注意的是珍珠。珍珠比較脆弱，對濕度相當敏感，必須特別注意展覽環境的氣候條件。」此外，加冕禮服這件罕見的紡織品，對溫度與濕度也相當敏感，保存難度高於王冠珠寶。

談及展覽最具挑戰性的地方，瓦查說：「我們對它們（王冠珠寶）有非常深厚、強烈的情感。因此，在搬動和處理它們時，都必須非常小心。只有少數幾個人可以戴手套觸碰它們。」

瓦查表示，整個展覽自今年3月開始籌備，歷時約半年，其中最密集的工作約持續2個月。除了展覽本身，團隊也為此次活動準備相關出版品，希望完整呈現王冠珠寶背後的歷史脈絡。