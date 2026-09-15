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荷蘭多處鐵軌發現異物導致交通大打結 疑遭蓄意破壞

中央社／ 海牙15日綜合外電報導

荷蘭中部和東部地區的鐵路運輸今天幾乎全面癱瘓，因為當局發現有多處鐵軌被人綁上管狀異物，懷疑這是一起協同蓄意破壞行動。

法新社報導，鐵路服務營運商ProRail在聲明中表示：「多處鐵軌上發現遭人故意放置的物品…引發區間故障，看起來是蓄意破壞行為。」

ProRail指出，公司電腦系統只要偵測到軌道上有異物，就會判定該區段被占用，不管當下並無列車通過；系統會將該區段所有號誌轉為紅燈，意思是所有列車均無法通行。

ProRail發言人表示，有一班列車撞上其中一個管狀物，所幸無人受傷。

根據該公司說法，目前尚不清楚誰應負責及動機為何，警方正在調查當中。

路透社報導，當局接獲約20起這類事件的通報。

荷蘭廣播基金會（NOS）播出從鐵軌上移除細長管狀物的畫面。

現在也還不確定鐵路運輸何時能恢復。

這起事件連帶影響道路交通，因為平交道無法正常運作。

荷蘭

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