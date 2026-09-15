逼12歲泰少女賣淫！日本業者被判5年徒刑 生母也遭泰國判刑

日本一名男子自稱在東京都文京區經營按摩店，他涉嫌強迫一名12歲泰國籍少女賣淫，被東京地方法院認定有罪。東京地院今天判處這名男子5年有期徒刑，併科100萬日圓罰金。

日本放送協會（NHK）報導，被告為52歲男子細野正之。他去年因為迫使一名當時為12歲的泰國少女向男性客人提供性服務，被依涉嫌違反兒童福祉法等問罪。

被告的辯護律師表示，「當時都交由店家的前經理處理任用與確認護照的業務」，主張被告無罪。而檢方則要求東京地院判處被告6年有期徒刑。

東京地院法官池上弘今天宣判時表示，「從被告與前經理的訊息往來可認定，兩人共同決定是否招募少女。被告不能說已盡到確認年齡所須的一切措施」，駁回被告無罪。

池上弘也進一步譴責，「（少女的）母親為了剝削少女把她從泰國帶到（日本），她應該受到最嚴厲的譴責，但被告營造出的工作環境缺乏秩序，其責任也相當重大。少女身處無依無靠的土地，持續被要求從事性行為，所受到的精神傷害難以想像」。

這名少女的母親為泰國籍，去年曾以免簽方式進入台灣，涉犯社維法及逾期停留遭警查獲後送收容。這名泰國婦人在台期間，她女兒的案件曝光。後來，在刑事局及移民署與日、泰警方溝通協調後，移民署於去年12月遣送她返回泰國。

而泰國檢方已經依涉嫌人口販賣，起訴這名泰國婦人。而泰國當地的法院已判處她7年6個月有期徒刑。

受害少女去年返回泰國後，已被泰國當局安置。