109歲菲律賓國寶紋身師 被遊客要求刺青私密部位…政府籲尊重傳統

一名外籍訪客據報要求菲律賓國寶級紋身藝術家替他在私密處刺青，引起當地地方政府關切，呼籲遊客尊重當地傳統「拍刺」（batok）文化。

傳統紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od）居住在卡林加省（Kalinga）亭萊揚鎮（Tinglayan）布什卡蘭村（Buscalan），距馬尼拉約430公里。

菲律賓媒體傳出有外籍訪客要求舫歐在其身體私密部位刺青的報導，亭萊揚鎮公所近日發表聲明說，卡林加省的「拍刺」文化不只是一個旅遊誘因，也不是一個可以被忽略內涵的紋身藝術。

聲明說，雖然文化實踐者可能同意訪客的特定要求，但這不意味著訪客的任何要求都很適當。

亭萊揚鎮公所指出，拍刺是卡林加山區原住民的「活文化傳統」，承載世代累積的知識、身分認同、象徵意義與文化遺產，並透過傳統拍刺師保存及傳承，不應被訪客單純視為娛樂、獵奇或取樂的噱頭。

聲明寫道：「我們呼籲所有到訪的遊客、內容創作者、旅遊業者和其他相關人士遵守適當的文化禮儀，尊重長老和文化實踐者，並理解當地傳統的意義和重要性。」

舫歐今年據信已有109歲高齡。作為菲律賓現存最年長的部落紋身師，加上獨特的拍刺技藝，每天吸引世界各地旅客翻山越嶺前往拜訪。

根據當地民眾早前告訴中央社，每天平均約有100名訪客進村要求紋身，週末甚至可達300至400人；眾多的訪客也帶動民宿、導覽及拍刺等生計發展。

傳統拍刺是使用竹條固定柚子枝細刺，再以小木槌輕敲，將墨水刺入皮膚。