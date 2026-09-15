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109歲菲律賓國寶紋身師 被遊客要求刺青私密部位…政府籲尊重傳統

中央社／ 馬尼拉15日專電
一名外籍訪客據報要求菲律賓國寶級紋身藝術家舫歐替他在私密處刺青，引起當地地方政府關切。 中央社
一名外籍訪客據報要求菲律賓國寶級紋身藝術家舫歐替他在私密處刺青，引起當地地方政府關切。 中央社

一名外籍訪客據報要求菲律賓國寶級紋身藝術家替他在私密處刺青，引起當地地方政府關切，呼籲遊客尊重當地傳統「拍刺」（batok）文化。

傳統紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od）居住在卡林加省（Kalinga）亭萊揚鎮（Tinglayan）布什卡蘭村（Buscalan），距馬尼拉約430公里。

菲律賓媒體傳出有外籍訪客要求舫歐在其身體私密部位刺青的報導，亭萊揚鎮公所近日發表聲明說，卡林加省的「拍刺」文化不只是一個旅遊誘因，也不是一個可以被忽略內涵的紋身藝術。

聲明說，雖然文化實踐者可能同意訪客的特定要求，但這不意味著訪客的任何要求都很適當。

亭萊揚鎮公所指出，拍刺是卡林加山區原住民的「活文化傳統」，承載世代累積的知識、身分認同、象徵意義與文化遺產，並透過傳統拍刺師保存及傳承，不應被訪客單純視為娛樂、獵奇或取樂的噱頭。

聲明寫道：「我們呼籲所有到訪的遊客、內容創作者、旅遊業者和其他相關人士遵守適當的文化禮儀，尊重長老和文化實踐者，並理解當地傳統的意義和重要性。」

舫歐今年據信已有109歲高齡。作為菲律賓現存最年長的部落紋身師，加上獨特的拍刺技藝，每天吸引世界各地旅客翻山越嶺前往拜訪。

根據當地民眾早前告訴中央社，每天平均約有100名訪客進村要求紋身，週末甚至可達300至400人；眾多的訪客也帶動民宿、導覽及拍刺等生計發展。

傳統拍刺是使用竹條固定柚子枝細刺，再以小木槌輕敲，將墨水刺入皮膚。

菲律賓國寶級紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），曾獲菲律賓國家文化藝術委員會頒發「終身成就獎」，以及菲律賓總統頒發功績勳章。圖為舫歐銅像，設於卡林加省布什卡蘭部落的入口。 中央社
菲律賓國寶級紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），曾獲菲律賓國家文化藝術委員會頒發「終身成就獎」，以及菲律賓總統頒發功績勳章。圖為舫歐銅像，設於卡林加省布什卡蘭部落的入口。 中央社

菲律賓 刺青 國寶 藝術家

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