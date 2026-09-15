歐盟護兒少 擬禁15歲以下用社媒、AI聊天機器人

路透社取得的歐盟執委會文件顯示，歐盟將提議禁止15歲以下兒少使用社群媒體、影音分享平台、人工智慧（AI）聊天機器人及線上遊戲，這是目前為止最全面的兒少網路危害防護計畫。

路透社報導，全球對於各大平台對兒少健康與安全影響的疑慮日益升高，包括Meta旗下臉書（Facebook）與Instagram、TikTok、谷歌（Google）旗下YouTube及ChatGPT等。

這項歐盟提案是「歐盟兒童法案」（EU Kids Act）的一部分，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐盟主管科技事務執委維爾庫南（Henna Virkkunen）將於17日公布。范德賴恩可能在16日盟情咨文演說中宣布部分即將推出的歐盟政策細節。

文件說：「歐盟的做法應讓未成年人受益於數位服務的巨大潛力，同時保護他們免受虐待和剝削。這需要限制科技公司接觸我們孩子的管道，而不是反過來。」

歐盟執委會的提案也將涵蓋電子遊戲平台，允許根據年齡逐步開放使用各項服務，而企業的義務則將取決於服務類型與兒少年齡。

根據這份文件，企業將必須支付監管費，以支應主管機關的執法與監督作業。

根據提案內容，15歲以上者可建立他們自己的帳號；13歲至14歲者則可請家長協助開設家長管控下的社群媒體與影音分享平台入門帳號，且聯絡對象受到限制，使用時間也受到嚴格管控。

3歲至12歲者的帳號將完全由家長控管，僅限於符合嚴格安全標準的兒童友善服務；3歲以下兒童則不得使用這些服務。

相關細節在正式宣布前仍可能變動。

執委會仍須在未來數月與歐盟會員國及歐洲議會（European Parliament）商議草案內容，方能立法上路。

路透社取得的草案列出對企業的要求，包括避免成癮性設計以及有害內容推送。他們也必須提供讓兒少可以輕易舉報有害內容的工具，以及有效家長監護工具。

社群媒體與影音分享平台將必須在用戶開設新帳號時驗證兒少年齡；線上遊戲平台則須在兒少下載遊戲前驗證年齡。

業者表示已採取防護措施，許多社媒平台設有至少13歲才能註冊的年齡門檻。

歐盟執委會婉拒置評。