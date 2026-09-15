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日本百歲人瑞數首破10萬人 連續56年創新高
日本厚生勞動省今天宣布，截至9月1日，日本全國100歲以上高齡人口達10萬7677人，較前一年增加7914人，是統計以來首度突破10萬人大關，也連續56年刷新歷史紀錄。
富士新聞網（FNN）、「讀賣新聞」報導，這10萬7677人當中，女性9萬4298人，占近9成，男性則為1萬3379人。
厚生勞動省每年都會在21日「敬老之日」前夕公布這項統計。在醫療技術進步與健康意識提升的背景下，100歲以上高齡人口持續增加，1963年開始統計時僅153人，2012年突破5萬人後仍一路攀升。
厚生勞動省表示，目前日本全國最高齡女性是居住在京都市、現年114歲的岸本芙蓉（暫譯），她每天都很期待與安養機構其他入住者一起用餐，每次都會把餐點吃得一乾二淨。
全國最高齡男性則是熊本市112歲的加藤光，平時在養老院靠做體操維持健康。
統計顯示，日本每10萬人口中的百歲以上人瑞，全國平均為87.51人。按都道府縣來看，島根縣以186.65人連續14年居冠，其次是高知縣169.52人與鳥取縣152.48人；人數最少的則是連續37年墊底的埼玉縣，僅51.27人，愛知縣57.79人、大阪府60.06人等都市地區同樣偏低，凸顯都市與高齡化嚴重的地方鄉鎮之間的落差。
此外，今年內已滿百歲或預計滿百歲者，含海外居住者與永住外國人在內共5萬4294人，其中女性4萬5769人、男性8525人，較上一年度增加1984人，同樣創下歷史新高。日本政府將透過地方自治體，向他們頒贈賀信與銀杯。
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