全球援助資金銳減 逾六千萬面臨短缺

弱勢族群越來越難得到人道援助！國際非營利組織報告指出，全球人道救援系統正面臨近年來最大規模的萎縮，援助資金在過去三年內大幅縮減了30%，導致去年有超過6400萬人無法獲得應有的救援。專家呼籲，各國政府應正視資金短缺與地緣政治阻礙。

援助計畫被迫轉向

《衛報》報導，國際非營利組織「積極學習問責與績效網絡」(ALNAP) 發布的《2026年人道系統現況》報告指出，全球援助資金已從2022年的475億美元高峰，跌至2025年的333億美元。

由於美國國際開發署預算大砍55%，加上其他主要捐助國減少支出，國際人道系統正面臨前所未有的資金枯竭，使得每位受助者的平均援助金額從178美元銳減至90美元。

如此一來，許多援助計畫被迫轉向「僅搶救生命」的緊急任務，使得災後重建與長期恢復的資源遭到排擠。儘管國際社會仍試圖維持基本救援，但資金銳減的結合效應，導致婦女、兒童、高齡者及流離失所者在面臨這波資源緊縮時，受到最嚴重的打擊。

地方援助彌補不足

《安納杜魯新聞社》報導，除了資金縮減，各國的政治干預與武裝衝突也加劇了人道危機。報告強調，氣候變遷與國家主導的衝突不斷升溫，截至2025年底，全球已有高達1.17億人流離失所。

目前，地方援助組織與僑民網絡試圖彌補國際系統的不足，但全球援助體系仍缺乏有效的協調機制。專家警告，若持續將援助資源限制在最基本的需求，將導致受災民眾無法重返學校或維持生計，進一步陷入依賴援助的惡性循環中。

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