大馬油棕靈芝病難防 台灣植物診療專家跨海問診

南馬柔佛州油棕園裡，惱人的靈芝病讓園主傷透腦筋，染病初期不易察覺，等到樹葉泛黃，根部往往已經嚴重腐爛，農民面對被視為油棕「癌症」病害，不斷探詢防治方法，甚至向台灣植物診療專家求助，希望及時對症下藥。

油棕是馬來西亞最重要的經濟作物之一，遍布各地，其中位於東馬的沙巴是全馬原棕油產量最高的州。從吉隆坡國際機場進入市區，沿途大片油棕園也是大馬最常見的農業景觀。

馬來西亞棕櫚油局（MPOB）資料顯示，2025年全國油棕種植面積約570萬公頃，原棕油產量達2028萬公噸，創近10年新高；棕油及棕油製品出口總值逾馬幣1125億令吉（約新台幣9000億元）。

龐大產業背後，病蟲害防治也是油棕種植業者長期面對的課題，其中由靈芝菌引起的莖基腐病（BasalStem Rot），會造成油棕莖基部腐爛甚至死亡，成為產業關注的主要病害之一。

馬來西亞政府近年尋求透過生物防治降低靈芝病威脅，農民與種植業者也參與各類大型農業展會，從大型農業機械、自動化設備、人工智慧（AI）應用，到肥料與農業資材，尋找解決之法。

不過，在各種設備與技術之外，來自台灣的屏東科技大學則從「植物看醫生」切入，在日前甫落幕的農業科技展中設置「農業診療室」，提供植物病蟲害與土壤診斷諮詢，吸引當地農民及屏科大馬來西亞校友帶著栽培過程遭遇的問題前來「問診」。

對實際靠油棕維生的農民而言，病害是必須面對的田間問題。柔佛油棕園主卓清榮（TOK AH SEE）接受中央社記者訪問表示，他經營約5公頃油棕園，是當地眾多小園主之一，靈芝病則是油棕種植最棘手的病害之一。

他說，油棕感染靈芝病後，根部會逐漸腐爛，初期從外觀往往不易察覺，「等到樹葉變黃，下面可能已經爛了6、7成，就難以挽救了。」染病油棕最後只能任其腐爛倒下；若要重新種植，還得以挖土機翻挖原本栽種位置的土壤，再經日曬處理。

植物診療專家、屏科大助理教授吳秉祜接受中央社訪問時說，前來「問診」農民面臨的問題相當多元，包括番石榴線蟲、茄果科作物小型害蟲與病毒病、榴槤病害，以及油棕靈芝病等，反映不同作物面臨的病蟲害問題。

吳秉祜說，其中部分病蟲害在台灣已有相關防治資材與經驗，雙方可透過交流，把台灣累積的診斷與防治經驗帶到大馬，甚至結合產學合作，尋找適合當地農業環境的解決方式。

他認為，植物診療並非看到病蟲害就直接「開藥」，從辨識病徵、找出病因，到判斷土壤、栽培環境與用藥方式，都是診斷的一環；透過正確診斷再選擇適當防治方式，也有助避免不必要或不適當用藥，從田間管理源頭建立安全用藥觀念。

吳秉祜表示，植物診療要真正走進田間，除了技術交流，應重視人才培育。台灣近年建立「植物診療師」制度，橫跨植物生理、病害、蟲害及栽培管理等領域，未來若有大馬學生赴台學習植物醫學相關知識，並符合資格取得相關專業證照，返馬後也可以運用於當地農業。

屏科大與馬來西亞農業人才交流已有多年基礎，不少大馬學生曾赴屏科大接受農業相關訓練，其中包括海外青年技術訓練班學生；這次前來「農業診療室」交流的農民中，也不乏昔日在台求學、返馬後投入農業的屏科大校友。

台灣植物診療專家跨海「問診」，將植物醫學經驗與病蟲害診斷帶進大馬，希望從技術交流延伸到人才與專業制度的連結，培養能在當地診斷植物病蟲害人才，對面臨油棕靈芝病等病害威脅的農民而言，成為降低作物損失的重要一環。