首爾公車工會預告16日罷工 勞資進行最後協商

韓國首爾市公車工會針對薪資等訴求，預告若協商不成，將於明天首班車起發動罷工，首爾地方勞動委員會今天將再召開調解會議；首爾市已制定緊急運輸對策，若罷工將投入最多1500輛免費接駁巴士。

根據韓聯社報導，今天調解會議將由首爾市公車工會代表、首爾市公車運輸事業組合代表出席，首爾地方勞動委員會的調解委員將協調勞資雙方立場。

首爾市公車工會已將今天訂為協商最後期限，並預告若談判破裂，將自明天首班車起發動罷工，雙方目前仍未能就如何適用通常工資相關判決縮小歧見。通常工資是計算加班、夜間及假日工作的基準。

韓國大法院2024年底新判例認定，獎金應納入通常工資；首爾市區公車公司的東亞運輸通常工資訴訟，即適用這項判例，二審判決已於去年10月宣判。

資方與首爾市認為，依照判決計算的調漲幅度約為6%至7%，再加上額外調漲部分，提出總體約10.32%的調薪方案，並將通常工資計算基準工時訂為209小時；另一方面，工會要求將基準工時訂為176小時，同時要求時薪再調漲7.85%。

業者方面主張，若接受這項方案，通常工資增加部分（16.44%）加上時薪調漲7.85%，會導致財政壓力加劇。首爾市也表示，工會方面提出的調薪方案將對採準公營制營運的首爾市區公車經營造成沉重負擔，而這最終勢必轉化為市民的負擔，因此難以接受工會的要求。

首爾市已針對市區公車罷工制定緊急運輸對策，若發生罷工，將最多投入1500輛免費接駁巴士，以協助市民順利移動。

首爾市交通室長呂長權（音譯）表示，「首爾市為了將市民交通不便降至最低，預計將最大限度啟動替代交通工具。」他並表示，希望勞資雙方相互理解與退讓，使協商能在市民可以接受的合理水準內完成。