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中國男子印尼潛水獵海龜烹食惹眾怒 登機離境前被攔截

中央社／ 台北15日電
一名中國籍潛水教練近日在印尼四王群島旅遊期間涉嫌使用魚槍偷獵受保護海龜。 示意圖／ingimage
一名中國籍潛水教練近日在印尼四王群島旅遊期間涉嫌使用魚槍偷獵受保護海龜。 示意圖／ingimage

一名中國籍潛水教練近日在印尼四王群島旅遊期間涉嫌使用魚槍偷獵受保護海龜，更將宰殺及烹煮過程拍成影片上傳網路而引眾怒。印尼移民局在他登機離境前加以攔截並移送當地司法機關調查。

香港星島日報網今天引述美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）報導，涉案中國公民WeiShang（譯音：商偉）為國際自由潛水發展協會（AIDA International）資深教練，近日前往四王群島的保育水域潛水，期間涉嫌違規使用具破壞性的魚槍射殺一隻停留在珊瑚礁附近海床的玳瑁海龜。

商偉事後並將宰殺海龜、烹調成食物上桌的相片與影片上傳至Instagram等社群平台，迅速在印尼及國際潛水社群間廣泛流傳，當地原住民巡邏隊發現後隨即向警方及政府檢舉。

蘇拉威西島望加錫移民局局長蘇巴吉奧（AbdiWidodo Subagio）證實，接獲四王群島縣政府的緊急通報與扣押請求後，14日在機場乘客名單中發現其蹤影，印尼移民局官員在商偉登機離境前一刻成功加以攔截，並移送至當地司法機關接受調查。

當地政府在提交予移民局的信函中附上了多項鐵證，包括保護區原住民巡邏隊的檢舉信、魚槍捕魚相片、宰殺及煮熟海龜的影片、涉案人身分證明文件及證人證詞等。與此同時，AIDA也啟動紀律審查程序，考慮撤銷商偉的教練資格。

四王群島由1500多個小島、珊瑚礁及沙洲組成，被譽為「海洋生物奇蹟」及全球頂級潛水勝地。據印尼相關規定，1990年以來，海龜被列入印尼保護動物，2018年印尼環境部更進一步明確保護該國水域內發現的6種海龜。

印尼 海龜 潛水

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