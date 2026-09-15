恐怖亂倫！她12歲起遭狼父性侵17年 生下4子女得驗DNA認爸

巴西驚傳恐怖亂倫案件，一名48歲男子涉嫌長達17年性侵自己的女兒，女子如今29歲，並生下4名子女。警方目前已展開DNA檢測，確認男子是否為孩子們的親生父親，其中至少1名孩子被認為是在涉嫌性侵期間受孕。

據《太陽報》（The Sun）報導，女子向親友透露，她從12歲起就遭父親性侵。當時男子因涉及另一起案件入獄，她才將這段遭遇說出。女子表示，父親過去曾多次威脅她，如果向外界揭發，就要殺害她。

案件發生於巴西中部戈亞斯州阿納波利斯（Anápolis），警方上周五逮捕這名48歲男子。4名孩子目前年齡介於1歲至11歲，至少1名孩子被認為是在涉嫌性侵期間受孕，警方正進行DNA檢測，以確認男子是否也是其他孩子的生父。

警方指出，女子揭露遭遇後，男子從監獄因另案獲釋，便前往尋找她。警方指控，男子當時威脅，如果女子不回去與他一起生活，就要將孩子帶走。女子最後返回住處，與父親及孩子共同生活。

女子向警方表示，父親涉嫌對她的性侵行為直到近期仍持續。警方表示，她形容男子個性暴力、具攻擊性且控制欲強。

面對指控，男子否認相關罪嫌，並拒絕提供生物檢體，也拒絕向調查人員作證，表示會在法院上陳述。警方因此扣押他的個人物品，試圖取得DNA，與孩子的檢體進行比對。

目前，阿納波利斯兒童與青少年保護警察單位已向法院聲請將男子預防性羈押，並獲家暴法院裁准，案件仍待後續調查及DNA檢測結果釐清。

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