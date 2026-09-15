快訊

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

魅力泰難擋♥泰國與日本男男戀影劇為何受歡迎？

分離焦慮／幼兒入園哭到心碎 爸媽「偷跑」是下下策

聽新聞
0:00 / 0:00

恐怖亂倫！她12歲起遭狼父性侵17年 生下4子女得驗DNA認爸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子自12歲起遭狼父性侵17年，生下4子女得驗DNA認爸。圖／AI生成 吳銘書
一名女子自12歲起遭狼父性侵17年，生下4子女得驗DNA認爸。圖／AI生成 吳銘書

巴西驚傳恐怖亂倫案件，一名48歲男子涉嫌長達17年性侵自己的女兒，女子如今29歲，並生下4名子女。警方目前已展開DNA檢測，確認男子是否為孩子們的親生父親，其中至少1名孩子被認為是在涉嫌性侵期間受孕。

據《太陽報》（The Sun）報導，女子向親友透露，她從12歲起就遭父親性侵。當時男子因涉及另一起案件入獄，她才將這段遭遇說出。女子表示，父親過去曾多次威脅她，如果向外界揭發，就要殺害她。

案件發生於巴西中部戈亞斯州阿納波利斯（Anápolis），警方上周五逮捕這名48歲男子。4名孩子目前年齡介於1歲至11歲，至少1名孩子被認為是在涉嫌性侵期間受孕，警方正進行DNA檢測，以確認男子是否也是其他孩子的生父。

警方指出，女子揭露遭遇後，男子從監獄因另案獲釋，便前往尋找她。警方指控，男子當時威脅，如果女子不回去與他一起生活，就要將孩子帶走。女子最後返回住處，與父親及孩子共同生活。

女子向警方表示，父親涉嫌對她的性侵行為直到近期仍持續。警方表示，她形容男子個性暴力、具攻擊性且控制欲強。

面對指控，男子否認相關罪嫌，並拒絕提供生物檢體，也拒絕向調查人員作證，表示會在法院上陳述。警方因此扣押他的個人物品，試圖取得DNA，與孩子的檢體進行比對。

目前，阿納波利斯兒童與青少年保護警察單位已向法院聲請將男子預防性羈押，並獲家暴法院裁准，案件仍待後續調查及DNA檢測結果釐清。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

亂倫 性侵 子女 巴西 DNA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

家屬搬民代關切病情…醫揭「殘酷真相」反問一句讓議員愣住

泰51歲男深夜全裸潛入魚池猥褻錦鯉、涉4罪終落網 揭曾性侵懷孕母犬

交往時簽愛情契約不得靠近異性！男以女違約涉嫌逼性交20次 檢起訴惡男

陸人妻出軌男主播狂打賞1800萬 變賣家產背巨債、發生關係後遭分手

相關新聞

屋簷下的隱形深淵......當「家」成為開放的狩獵場，該如何保護孩子？

當地下性產業與居住空間相結合，住家的隱私與安全感在交易中被瓦解，「家」因此成了開放的狩獵場，也讓屋簷下的孩子處於風險極高的環境。

燒向拜魯特音樂節的野火：德國極右翼崛起下，如何反思華格納的作品？

隨著德國另類選擇黨（AfD）於2026年9月7日在前東德地區的薩克森－安哈特邦議會選舉中取得歷史性勝利，德國在二戰後維持數十年的「歷史反省文化」受到巨大的挑戰。在政治版圖變動的浪潮中，德國文化界同樣無法自外於這個漩渦。做為德國文化界的年度盛事之一，2026年8月下旬剛落幕的拜魯特音樂節（Bayreuther Festspiele ）和德國音樂家理查．華格納（Richard Wagner）再次被推上了風口浪尖。

恐怖亂倫！她12歲起遭狼父性侵17年 生下4子女得驗DNA認爸

巴西驚傳恐怖亂倫案件，一名48歲男子涉嫌長達17年性侵自己的女兒，女子如今29歲，並生下4名子女。警方目前已展開DNA檢測，確認男子是否為孩子們的親生父親，其中至少1名孩子被認為是在涉嫌性侵期間受孕。

大阪上空驚見「飛天脈脈」！1.6噸萬博吉祥物直升機吊掛 空降金剛山頂

去年盛大閉幕的「大阪・關西世界博覽會」官方吉祥物「脈脈」以紅色細胞環繞藍色水滴、帶有多顆眼睛的獨特造型風靡全球，至今在社群上仍擁有超高人氣。為了傳承世博留下的文化記憶，大阪府特別安排脈脈紀念雕像巡迴府內各鄉鎮展出。綜合各家日媒報導，一座重達1.6噸的脈脈在14日便上演了極為震撼的「高空飛行」，罕見透過直升機吊掛的方式展開空中大搬家，可愛的畫面迅速在網路引爆話題。

大馬油棕靈芝病難防 台灣植物診療專家跨海問診

南馬柔佛州油棕園裡，惱人的靈芝病讓園主傷透腦筋，染病初期不易察覺，等到樹葉泛黃，根部往往已經嚴重腐爛，農民面對被視為油棕...

日本百歲人瑞首破10萬 長壽背後是33.7兆日圓照護帳單

日本百歲以上人口首度突破10萬人，凸顯日本人長壽，也讓人口快速老化帶來的照護成本更加沉重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。