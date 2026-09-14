日本18至34歲未婚族群「不想生」比率首破30% 理想生育數創新低

93歲的父親只是想吃一份炸雞，卻因為不想麻煩孩子，忍了好一陣子才鼓起勇氣打電話。韓國一名女子日前在社群平台分享與老父親的互動，沒想到電話最後那句「對不起」，讓她當場淚崩，故事也在網路上引發大量共鳴。

2026-09-14 14:11