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23歲台青芬蘭策辦影展 讓北歐觀眾沉浸潮濕溫柔海島故事

中央社／ 赫爾辛基14日專電

「不要預先假設不可能。」23歲的台灣青年創作者簡辰恩過關斬將，成功在芬蘭策辦影展，不僅將放映場地升級為芬蘭電影基金會旗下的Kino K13電影院，更讓對陌生人保有「乾淨疏離」的北歐觀眾，透過電影看見截然不同的「潮濕溫柔」台灣海島敘事。

簡辰恩帶著教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」補助，11日至12日在芬蘭赫爾辛基策辦台芬短片影展「環海的眼睛」（Eyes Across Seas）。

簡辰恩策劃的影展分為「遷徙之中」（In Transit）與「我們所承載的」（Things We Carry）兩個單元，選片以台灣和芬蘭新生代導演的紀錄片與實驗短片為主體。

她接受中央社採訪時回憶，多年前看過芬蘭紀錄片「我的極簡生活」（My Stuff），片中導演規定自己一天只能拿回一件物品的極端生活實驗，讓她深受震撼。北歐極簡、低飽和度的美學深深吸引她，讓她覺得與台灣較為潮濕、溫暖的影像風格形成強烈對比。

她期望透過這次影展，將台灣影像特有的「潮濕溫柔」與芬蘭的「乾淨疏離」並置。「身為台灣人，我們常覺得分享並介紹台灣是自己肩負的責任。」並期盼觀眾能透過電影更靠近台灣。

她坦言，台灣與芬蘭人在處理陌生人之間的距離感很不一樣，芬蘭人會保有界線，不一定預設要有深入接觸，因此她相當期待並觀察兩國觀眾對影片的反應差異。

跨國旅程也讓她面臨身分的轉換。簡辰恩說，過去專注創作時，可以純粹從個人感受出發，不需要顧慮外圍觀眾的心情；但身為策展人，必須把個人情緒退後一步，考量觀眾想看到什麼，以及不同影片編排在一起時的情緒起伏。

她說，選片時最掙扎的反而是自己的作品，原本沒打算放映，直到全套排片完成後，為了顧及單元整體節奏，才決定將自己的短片補進去。

從獲選到真正抵達芬蘭，準備時間不到3個月。簡辰恩指出，申請計畫時最卡關的環節，是事前必須取得當地合作機構的書信往來證明，所幸她主動寄信給芬蘭青年藝術組織（Catalysti），很快便獲對方允諾協助。出發前，她更決定挑戰登上前台，改往正規電影院免費放映，儘管場地租金暴增兩倍多，她透過調整其他項目預算，最終順利達成目標。

除了電影放映，她也在當地舉辦工作坊，擴大與在地影像愛好者交流。為宣傳影展，簡辰恩嘗試聯繫芬蘭運行已久的成熟影展單位，幸運獲得熱烈回應與實質協助。這趟長達3個月的旅程，是她首次離開台灣這麼久，回顧籌辦過程，她直言：「學到最重要的是不要預先假設不可能。」

結束芬蘭行程返台後，簡辰恩預計在國立台北藝術大學舉辦講座，分享赴芬蘭的策展與交流經驗，並計畫將台芬合作的工作坊作品在台灣公開放映，讓這份跨國交流的能量持續發酵。

影展 芬蘭 觀眾 故事

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