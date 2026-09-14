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日本富士山閉山期救援擬收費 5分鐘1600元

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本山梨縣政府考慮要求遊客在非登山季期間攀登富士山時必須事前申報，並計劃向遊客收取官方出動救援直升機的費用，費用可能以5分鐘8000日圓（約新台幣1600元）為單位計算。歐新社
日本山梨縣政府考慮要求遊客在非登山季期間攀登富士山時必須事前申報，並計劃向遊客收取官方出動救援直升機的費用，費用可能以5分鐘8000日圓（約新台幣1600元）為單位計算。歐新社

日本山梨縣政府考慮要求遊客在非登山季期間攀登富士山時必須事前申報，並計劃向遊客收取官方出動救援直升機的費用，費用可能以5分鐘8000日圓（約新台幣1600元）為單位計算。

日本放送協會（NHK）今天報導，山梨縣政府呼籲登山客在夏季登山季以外的期間，不要攀登富士山，不過山難依舊層出不窮，截至去年的7年間，光是靠山梨縣一側就發生21起事故，其中有4人死亡。

縣府相關人士表示，山梨縣政府已決定制訂新的制度，以加強因應這種事故，內容包含遊客在非登山季期間，攀登到半山腰6合目以上的話，有義務事前申報，若登山計畫不夠周全的話，官方會勸告修正。

此外，官方出動直升機救難的話，山梨縣政府計劃收取出動所須的燃料費，以5分鐘8000日圓（約新台幣1600元）為單位計價。

而山梨縣收取救援費用，會是遊客在非登山季期間攀登富士山，且沒申報的情況；即便遊客在相同期間事前申報，但裝備與登山方法被專家認定為「屬於輕率的登山」的話，也會徵收救援費用。

除了燃料費之外，縣府之後也會評估納入力等開支，盼防止民眾因為未準備齊全而遇難。

山梨縣政府預計修改相關法規後，於明年9月起正式實施新規定。

日本其他地區已實施類似的收費制度。埼玉縣政府2018年起，派遣救難直升機前往山區救難，且有風險的情況下，會收取相當於燃料費的費用，5分鐘8000日圓為單位計價。

埼玉縣這項制度上路後，截至今年8月，約8年來適用於44起救難案件，其中去年度的案件共5起，每次收取的費用平均約11萬日圓（約新台幣2萬2000元）。而且埼玉縣修法前後各7年的付費救援案件數量，已從52起減少到34起。

富士山 日本 登山

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