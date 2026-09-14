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印尼部分地區火場煙霾 隨風飄向新加坡天空灰濛濛

中央社／ 新加坡14日專電
南蘇門答臘省巨港（Palembang）的穆西河上空籠罩著由森林和土地火災引發的煙霾。法新社
南蘇門答臘省巨港（Palembang）的穆西河上空籠罩著由森林和土地火災引發的煙霾。法新社

東南亞部分地區天氣乾燥，受到印尼加里曼丹等地區火場影響，蘇門答臘也觀測到煙霾，加上盛行風從東南或南方吹拂，新加坡近日天空籠罩一層灰色煙霾，部分地區空氣品質不佳。

根據新加坡國家環境局更新煙霾情況（Regional Haze Situation），加里曼丹（Kalimantan）地區火場持續冒出煙霾，其中一些正往新加坡方向飄散；蘇門答臘（Sumatra）也觀測到煙霾。

當局預測，未來幾天蘇門答臘北部、馬來西亞半島和婆羅洲有陣雨，但東南亞部分地區相對乾燥，加上盛行風從東南或南方吹拂，新加坡空氣品質指標（PSI）近幾天落在普通至對敏感族群不健康的範圍。

截至今天中午，新加坡中部地區空氣品質指標進入不健康範圍，細懸浮微粒（PM2.5）濃度偏高。新加坡鄰國馬來西亞，受到煙霾近期持續籠罩，部分地區能見度明顯下降，空氣品質惡化。

走在新加坡濱海灣等街頭，可見天空籠罩一層灰色煙霾。在新加坡萊佛士坊（Raffles Place）金融大樓上班的Andy告訴中央社記者，身為呼吸道容易不適的過敏人士，最近一週出門都必須戴上口罩，避免受到空氣不佳影響生活品質。

新加坡診所醫師鍾榮康（Chung Wing Hong）下午透過電話，接受中央社訪問表示，近日氣管、眼睛及鼻子敏感的患者有所增加，鼻炎、皮膚敏感及氣喘患者也應該多加注意，尤其有支氣管炎等慢性疾病者更要小心，年幼及年長者也是需要留意的族群。

鍾榮康建議，相關患者可減少劇烈戶外運動，一般人若必須外出，戴口罩是較好的防護方式，雖然難以百分之百避免過敏反應，但可以盡可能降低暴露風險。

新加坡教育部亦已針對不同煙霾情況、制定應對方案，學校會根據PM2.5指數等多項指標，動態調整各項學生活動，同時使用室內空氣清淨相關系統，降低受影響程度。

新加坡 印尼 天空 火災

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