快訊

亞運棒球／旅美球員黃仲翔球團沒放行 兄弟新秀投手黃玠瀚遞補

想吃炸雞難以啟齒… 93歲老父打給女兒求助 一句方言讓她大哭

中山女高學生疑吃炸甜不辣腹膜炎住院 怎判斷是普通腹痛還是致命急症？

聽新聞
0:00 / 0:00

火星上蓋房子靠3D 冷凍技術可建酵母房屋

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
火星基地示意圖。香港科學團隊利用冷凍乾燥技術與基因改造酵母菌，透過3D列印技術打造出堅固且可回收的火星建材。（Photo by Zhou Xian on Unsplash under C.C License）
火星基地示意圖。香港科學團隊利用冷凍乾燥技術與基因改造酵母菌，透過3D列印技術打造出堅固且可回收的火星建材。（Photo by Zhou Xian on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

火星上要如何建造房屋？香港土木工程研究指出，利用冷凍乾燥技術與基因改造酵母菌，結合火星當地的沙土與明膠，即可透過3D列印技術打造出堅固且可回收的建材。該建築不僅能適應火星極端低溫與低壓環境，更降低從地球運輸營建材料的昂貴成本。

冷凍乾燥啟發靈感

大眾科學》報導，火星表面接近真空狀態、充斥強烈輻射且環境溫度可低至攝氏零下80度以下，使傳統建築工法難以實施。對此，香港科技大學土木工程學者裘吉生團隊從日常冷凍乾燥食品中獲得啟發，發現水果經冷凍乾燥後結構會變硬，進而思考將該機制應用於外星建築。

隨後，研究團隊透過基因改造釀酒酵母，使其表現出類似貽貝附著於岩石上的黏性蛋白質，並混入明膠水凝膠中。當這種活體混合物透過3D列印機擠出至攝氏零下30度與0.01大氣壓的模擬火星環境時，水分會瞬間凍結並直接昇華為蒸汽，凝固成一種輕盈、多孔且結構強韌的泡沫狀材料。

低能耗建材具潛力

科學家雜誌》指出，加入酵母菌的材料抗壓強度比單純使用明膠提升了170%，且其抗彎曲應力表現優異，能有效抵禦火星地表的強風與飛砂走石，其強度甚至可比擬低強度混凝土。

過往，許多火星建築方案需要高溫熔化岩石或太空土壤，進而消耗大量能源，但這種生物膠合技術顯著降低了建造過程的能耗需求。儘管基因改造酵母菌在火星極端環境下的長期存活率仍待後續評估，但團隊對此持樂觀態度，並強調生物技術將為未來太空工程與異星棲地建構提供新解答。

【更多精采內容，詳見

火星 酵母 房子 委內瑞拉 強震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東涌地盤3公屋測試混凝土強度不足 港府促承建商提修繕方案

國際小學堂／暖化加劇「熱穹」 歐洲熱浪更凶猛

科學人／建立跨洲觀測網：TP2m望遠鏡新的起點

0914-0920唐綺陽星座運勢週報：水瓶工作獲得機運 魔羯感情別太負面

相關新聞

中國AI企業如何規避晶片制裁？從Aivres案看台灣矽盾漏洞

2026年9月6日，《紐約時報》發布調查報導〈一家被列入黑名單的中國科技巨頭如何繼續購買美國晶片〉（How a Blacklisted Chinese Tech Giant Kept Buying America’s Best A.I. Chips），揭露美、中科技管制的一道核心漏洞。

想吃炸雞難以啟齒… 93歲老父打給女兒求助 一句方言讓她大哭

93歲的父親只是想吃一份炸雞，卻因為不想麻煩孩子，忍了好一陣子才鼓起勇氣打電話。韓國一名女子日前在社群平台分享與老父親的互動，沒想到電話最後那句「對不起」，讓她當場淚崩，故事也在網路上引發大量共鳴。

火星上蓋房子靠3D 冷凍技術可建酵母房屋

火星上要如何建造房屋？香港土木工程研究指出，利用冷凍乾燥技術與基因改造酵母菌，結合火星當地的沙土與明膠，即可透過3D列印技術打造出堅固且可回收的建材。該建築不僅能適應火星極端低溫與低壓環境，更降低從地球運輸營建材料的昂貴成本。

買藥包機加酒還有剩！韓人赴日瘋搶瘦瘦針 專家警告嚴重後果

據日媒「朝日電視台」報導，原本用於治療第二型糖尿病的藥物「猛健樂」（Mounjaro），因抑制食欲的減重效果被捧為「瘦身神藥」，在南韓掀起一波赴日搶購潮。南韓社群平台甚至瘋傳「日本掃藥攻略」，將部分能自費開藥的日本地方診所捧為「減肥聖地」，吸引大批南韓民眾搭機跨國求診。

阿根廷15歲男孩用ChatGPT籌劃校園襲擊 FBI跨國通報成功阻止

阿根廷基爾梅斯（Quilmes）一名15歲男孩曾多次使用 ChatGPT 謀劃針對就讀學校的襲擊，最初計劃2027年實施，後又試圖將行動提前至本月…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。