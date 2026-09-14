想吃炸雞難以啟齒… 93歲老父打給女兒求助 一句方言讓她大哭

一名93歲的父親只是想吃一份炸雞，卻因為不想麻煩孩子，忍了好一陣子才鼓起勇氣打電話。一位韓國女網友日前在社群平台分享與老父親的互動，提到電話最後一句「對不起」，讓她當場淚崩，故事也在網路上引發大量共鳴。

發文者是家中最小的女兒，上面還有5名哥哥姊姊。她形容93歲父親個性剛毅、自尊心強，平時很少主動向子女提出要求。某天下午4點半左右，父親突然打電話給她，吞吞吐吐地說：「上次妳買給我的調味炸雞，我一直很想吃，本來想忍著，但還是忍不住打給妳。」

女兒聽完立刻告訴父親，馬上幫他叫外送，半小時左右就能送到。沒想到電話掛斷前，父親卻用方言說了一句「對不起」。

短短3個字，卻讓女兒心裡一酸。她一邊幫父親點炸雞，一邊忍不住大哭，想到這名平時不願麻煩孩子的老人，究竟猶豫了多久，才終於撥出這通電話。她也把事情告訴哥哥姊姊，大家聽完同樣紅了眼眶，並約好週末一起回家陪伴父親。

女兒透露，母親過去因腦出血倒下後，兄弟姊妹曾輪流照顧長達15年，直到母親5年前離世，父親便獨自住在鄉下。不過，子女們一直記得父親曾說過，「看見孩子就是活著的意義」，因此即使平時工作忙碌，仍盡量在週末回家陪伴。

故事曝光後，不少網友也想起家中長輩。有人分享，原以為老人家只喜歡傳統食物，直到買漢堡給84歲婆婆，對方驚喜問「這麼好吃的麵包在哪裡買」，才發現長輩不是不喜歡，而是過去根本沒吃過；也有人想起曾買熱狗給母親吃的回憶。

還有網友提到，如今外送多半仰賴手機App，對年長者來說反而多了一道門檻。有人感嘆「父母還在，就多回家看看」，也有人希望能趁父母還吃得下、還想吃的時候，多陪他們吃幾頓喜歡的食物。