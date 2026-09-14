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穿日本浴衣配球鞋！好萊塢男星訪韓踩大雷 挨轟「不尊重地主國」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國男星安索•艾格特（Ansel Elgort），日前出席在首爾舉辦的藝術晚會時，因身穿日本「浴衣」亮相，意外在韓國引起輿論風暴。 美聯社資料照
美國男星安索•艾格特（Ansel Elgort），日前出席在首爾舉辦的藝術晚會時，因身穿日本「浴衣」亮相，意外在韓國引起輿論風暴。 美聯社資料照

曾主演好萊塢電影「玩命再劫」（Baby Driver）的32歲美國男星安索•艾格特（Ansel Elgort），日前出席在南韓首爾舉辦的藝術晚會時，因身穿日本傳統「浴衣」亮相，意外在韓國引起輿論風暴。

日媒「BAZAAR JAPAN」報導，南韓娛樂巨頭CJ集團日前在首爾Leeum美術館舉辦「CJ之夜」，藉國際藝術盛會向李炳憲、G-DRAGON等海內外名流推廣韓國生活風格（K-Lifestyle）與文化願景。大會規定的服裝要求為雞尾酒晚宴服，安索•艾格特卻身穿浴衣搭配球鞋入場，格外引人注意。

但此舉隨即點燃南韓網友的怒火，社群平台湧入大量指責。許多人痛批他的穿著非常失禮且不合宜，怒轟「在宣揚韓國文化的場合穿日本浴衣，到底是什麼心態」、「太不尊重地主國，必須向全體韓國人正式道歉」。據傳安索·艾格特的伴侶是日本人，他平時也多次展現對日本文化的喜愛，不少南韓批評者直指他並非出於無知，而是缺乏基本情商與同理心，甚至有刻意逢迎日本市場之嫌。

消息傳回日本後，日本網友的反應十分兩極。支持者認為，南韓社會「反應過度、小題大作」，主張服飾純屬個人穿著自由，過度政治化只會阻礙文化交流。但另一派日本網友則持保留態度，指出日韓兩國擁有複雜且高度敏感的歷史背景，身為國際公眾人物，在韓國文化的盛會上既違背了服裝規定，又輕忽了政治的微妙氣氛，實在太過大意。

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