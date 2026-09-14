阿根廷15歲男孩用ChatGPT籌劃校園襲擊 FBI跨國通報成功阻止

阿根廷基爾梅斯（Quilmes）一名15歲男孩曾多次使用 ChatGPT 謀劃針對就讀學校的襲擊，最初計劃2027年實施，後又試圖將行動提前至本月，相關線索由美國駐阿根廷的聯邦調查局（FBI） 發現，並在8月15日向阿根廷執法部門發出警報，最終被及時阻止。

據《紐約郵報》9月12日報導，基爾梅斯檢察官接報後向警察核發搜查令，突襲少年住所，查扣兩部手機以及其用於偽裝的面具，現場並未搜獲槍支。目前，專業人員正鑒定電子設備內容，排查是否有第三方參與策劃。

對此，涉事男孩父母感到震驚，檢察官Alejandro de Mena則表示，該男孩為未成年人，暫不會上法庭接受審判，同時又指：「我們成功地在它（上述潛在的犯罪）實際發生之前就阻止了它。」

這是一宗AI被濫用於策劃暴力犯罪事件，目前，FBI 與 OpenAI暫未有回應。

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文章授權轉載自《香港01》