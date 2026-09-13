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約會帳單平分非最佳解 調查：韓男女偏好6比4分攤費用

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
約會買單示意圖。圖／AI生成
約會買單示意圖。圖／AI生成

根據調查，韓國未婚男女認為，最公平的約會費用分攤方式並非平分帳單，而是男性負擔6成、女性支付4成；每次約會的個人平均開銷為11萬5000韓元（約新台幣2700元）。

「首爾經濟日報」（Seoul Economic Daily）報導，韓國婚友公司Gayeon日前針對506名年齡介於25歲至39歲的未婚民眾，進行約會開銷調查。

根據受訪者的回應計算，每次約會的個人花費平均為11萬5000韓元；男性自述的平均支出為14萬5800韓元，女性則為8萬4000韓元，單次約會金額差距約為6萬1800韓元。

當被問及雙方應負擔比例，以10分為滿分，受訪者給男性5.96分、女性4.04分，認為約6比4的分攤方式最為適當。

整體而言，17.8%的受訪者表示曾因約會費用和對方發生爭執，55.7%說不曾發生這種事，26.5%無約會經驗或不適用這個問題。若以性別區分，19.7%的男性與15.9%的女性表示曾有發生這類爭端的經驗。

最常引發爭吵的原因為其中一方出錢太少或根本沒付錢（37.8%），其次為消費習慣或約會活動偏好不同（34.4%），接著是儘管雙方收入存在差距仍堅持平分費用（18.9%），在開設或管理共同約會帳戶方面的歧見占7.8%，其他理由為1.1%。

在男性受訪者中，消費習慣或約會活動偏好不同是引發爭執的最主要原因（48%），其次為另一方出錢太少或沒付錢（36%）。

女性受訪者看法則相反，認為另一方出錢太少或沒付錢是爭端主因（40%），在雙方收入存在差距下堅持平分費用次之（30%）。

Gayeon公司指出，男性更容易因偏好不同而感到不滿，例如約會規畫和消費習慣；女性則較在意費用的分攤方式。

Gayeon公司表示，因為關於約會費用的摩擦可能來自不同的優先順序與價值觀，建議伴侶在交往初期就開誠布公討論消費習慣和分攤方式。

約會 韓國

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