搭飛機別穿這幾種衣服 空服員曝座椅驚人內幕：看過非常可怕的東西

搭飛機時，服裝竟有講究！據《每日快報》（EXPRESS）報導，一名擁有11年資歷的空服員提醒，搭機時最好避免穿短褲與裙子，因為裸露的皮膚會直接接觸座椅，而機艙座位的清潔程度未必如乘客想像中理想。

曾任空服員11年的奈爾姆斯（Charity Nelms）近日分享，她最不建議乘客穿短褲、裙子或洋裝上飛機。

「相信我，我在那些座椅上看過太多東西。」她直言，搭機最好穿完整長褲，「不要讓皮膚直接碰到座椅，就算你上飛機後自己消毒，我也不建議。」

奈爾姆斯甚至形容，自己曾在機艙座椅上看過一些「非常可怕的東西」，因此她的原則很簡單，「穿長褲就對了。」

另一名美國德州達拉斯空服員基洛夫（Cher Killoguh）也提出類似警告。她表示，自己搭機時絕不會穿短褲，原因之一是曾多次看到家長直接在座椅上替嬰兒更換尿布。

「有人在座椅上換髒尿布的次數，多到令人吃驚。」她說，除此之外，乘客嘔吐、身體不潔後直接坐在座位上的情況也並不少見。

基洛夫因此提醒，讓裸露皮膚長時間直接接觸座椅，可能增加接觸髒污與病菌的機會。她甚至直言，穿短褲等於讓自己暴露在皮癬菌或葡萄球菌感染等風險之下。

雖然航空公司都會定期清潔客機，但航班之間的「快速整備」通常時間有限。航空清潔與維護公司ABM Aviation副總裁奧爾福特（John Alford）先前受訪時指出，航班間的例行清潔主要集中在廚房區、洗手間，以及清除客艙與乘客區域的垃圾。

換句話說，座椅並不一定會在每趟航班結束後進行完整深度清潔。對在意衛生的旅客而言，除了自行擦拭扶手、小桌板等高接觸區域外，穿著能遮住雙腿的長褲，也能多一道隔離。