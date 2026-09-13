全球二手煙危害 兒童與婦女死亡近百萬

二手煙造成全球每年上百萬人死亡！最新跨國研究指出，二手煙暴露已成為全球公共衛生的嚴重威脅，全球高達27億人長期遭受二手煙危害，其中包含逾7.6億名兒童。研究團隊指出，二手煙對婦女與兒童造成的健康負擔依然極為沉重。

二手煙致心臟病發

《歐洲新聞網》報導，發表於《刺絡針公共衛生》期刊的最新研究顯示，2023年全球約有27.1億人暴露於二手煙環境中，其中15歲以下的兒童高達7.67億名。

二手煙煙霧混合了煙草燃燒與吸煙者呼出的有害物質，內含多種致癌物與毒素，易引發人體氧化應激與發炎反應，進而損害血管內皮健康。

據統計，二手煙在全球導致近170萬人死亡，並造成高達4480萬健康壽命年損失。此外，二手煙還顯著增加了呼吸道感染、慢性阻塞性肺病、二型糖尿病及癌症等疾病風險，缺血性心臟病是成人因二手煙致死與殘疾的最大主因。

兒童呼吸道受威脅

《醫學快訊》報導，兒童由於肺部與免疫系統尚在發育階段，加上單位體重呼吸量較大，更容易受到二手煙的傷害。研究顯示，二手煙每年導致全球兒童罹患逾520萬例下呼吸道感染，而氣喘占據了二手煙疾病負擔的顯著比例。

儘管從1990年至2023年間，全球年齡標準化的二手煙暴露率下降了22%，但受限於人口增長，整體受害人數幾乎未曾減少。專家呼籲，各國政府加快落實《世界衛生組織菸草控制框架公約》，以防止二手煙危害持續蔓延。

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