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青年瘋AI虛擬伴侶 專家：恐加劇孤獨感

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
全球約有三分之一的年輕人曾使用AI聊天機器人作為虛擬伴侶，且常將其視為情緒寄託與社交對象。（Photo by Alex Knight on Unsplash under C.C License）
全球約有三分之一的年輕人曾使用AI聊天機器人作為虛擬伴侶，且常將其視為情緒寄託與社交對象。（Photo by Alex Knight on Unsplash under C.C License）

年輕世代瘋AI伴侶！基督教青年事工研究顯示，全球約有三分之一的年輕人曾使用AI聊天機器人作為虛擬伴侶，且常將其視為情緒寄託與社交對象。對此，過度依賴AI伴侶恐降低幸福感並增加寂寞感，對當代青年心理狀態造成潛在風險。

虛擬伴侶普及趨勢

基督日報》報導，隨著生成式人工智慧普及，這項針對多國青年展開的全球研究顯示，高達三成的年輕世代已養成與AI伴侶日常對話的習慣。

許多使用者表示，AI能隨時給予無條件的傾聽與情感回應，甚至能充當生活顧問或虛擬朋友，填補現實生活中的社交空缺。

如今，AI伴侶迅速滲透年輕人的社交日常，成為當代數位文化中的新興現象。研究人員提醒，雖然AI能提供即時的情緒安慰，但缺乏真實人際互動與雙向共情，可能演變成單向的情感依賴，削弱個人建立真實社交網絡的能力。

社交挫折增加孤獨

CNBC》報導，最新數據分析指出，經常與AI伴侶互動的受訪者，其自我評估的幸福指數普遍較低，且伴隨更高的孤獨感與焦慮傾向。心理學者指出，過度寄情於演算法打造的完美互動，反而容易加劇現實生活中的社交挫折感與孤立狀態。

儘管越來越多科技業者積極推出客製化情感AI，但專家與倫理學者強烈呼籲，社會應關注數位伴侶對青年心理健康與社交發展的長遠衝擊。因此，建立健康的使用界線與引導真實人際互動，將成為應對這股AI陪伴浪潮的當務之急。

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