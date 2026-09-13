文總波蘭Taiwan Day最終站 默島進行曲奧坡驚豔登場

文化總會波蘭「Taiwan Day」最後一站12日來到「歌曲之都」奧坡。何曉玫MeimageDance舞團、台北共樂軒與雷昇傳藝劇團首跨界合作，共同演出舞團代表作「默島進行曲」，將神將藝陣、北管音樂與現代舞蹈完美融合，撼動現場波蘭民眾與海外華人。

演出前，神將與北管陣頭先於奧坡（Opole）老城區進行快閃表演，吸引大批民眾圍觀。奧坡市長維斯涅夫斯基（Arkadiusz Wiśniewski）、副市長烏耶茨（Maciej Wujec）及駐波蘭代表劉永健也到場支持，維斯涅夫斯基更直接在個人臉書開直播分享。

維斯涅夫斯基受訪表示，雖然他曾造訪台北、台中、台南與花蓮等台灣多個城市，深感台灣風景優美、人民友善，但在奧坡當地親眼看到台灣廟宇神將與陣頭文化還是第一次，令人印象深刻。他也極力支持雙方持續推動文化交流，認為波蘭擁有悠久歷史與吸引人的文化，台波兩國互相交流是非常棒的。

快閃現場也觸動了旅居當地的台灣民眾，已在波蘭生活約6年的邱姓夫婦在現場深受感動，邱太太表示，先前因疫情長時間無法回台，如今能在波蘭的小城市看見家鄉熟悉的文化，是一個意想不到的驚喜，非常感人。

隨後三團共演的「默島進行曲」在「JK劇院」（Teatr im. J. Kochanowskiego）外廣場登場。正式演出前，台北共樂軒理事長王崑文以台語朗讀疏文、雷昇傳藝劇團執行總監王昇揚則手持線香請神，祈求守護神「田都元帥」及四方神明保佑演出平安、順利。

以台灣歷史縮影與集體記憶為核心的「默島進行曲」，在視覺上呈現強烈對比。除了3位舞者被固定在3公尺高的特製鋼管高台上俯瞰全場外，地面的舞者更進一步打破台上、下界線，引導民眾直接走上舞台、遊走於高塔之間，讓觀眾成為台灣寶島風景的一部分。舞者更在高空折腰與民眾擊掌、拋接球，並發放傳統「筊」等精美小物，讓現場民眾驚呼非常神奇且美麗，音樂與服裝令人震撼。

飾演童子軍的舞團成員李軍透露，團隊來到奧坡5天，原先擔心當地安靜且注重音樂美學的沉靜氛圍會難以互動，但正式演出時觀眾展現極高熱情，成功與表演融為一體。

國家文藝獎得主、編舞家何曉玫受訪時強調，這次合作讓她非常感動與愉快。她從小在宜蘭聽北管長大，能將傳統北管音樂與神將傳承的力量帶到歐洲，連自己在現場聽了都起雞皮疙瘩。她表示，這次交流起因於過去在國際藝術節認識「JK劇院」藝術總監拉可夫斯基（Norbert Rakowski），彼此欣賞下促成向文總提案，希望能持續將台灣多樣化的傳統與當代文化帶到國際舞台。

文總秘書長李厚慶受訪時指出，台灣與波蘭雖然相隔8500公里，但對自由民主的價值沒有時差。本次邀請台灣最頂尖的當代舞團、百年社團與新一代藝陣團隊合作，期盼成為兩國文化交流的開端，以文化超越語言、深化友情。面對社群平台「Threads」上熱烈迴響與各國網友敲碗，他表示，只要資源與條件許可，未來希望能前往更多國家，讓更多人認識並愛上台灣的故事。